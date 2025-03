Feira de Empreendedorismo Feminino acontece até o dia 15 de março em Aracaju

Com o objetivo de contribuir com a geração de renda e o protagonismo da mulher, o Shopping Jardins realiza a Feira de Empreendedorismo Feminino, em parceria com os institutos Ágatha e JCPM Aracaju. O evento acontece até o dia 15 de março, próximo à loja Kalunga, e reúne barraquinhas com produtos artesanais feitos por mulheres atendidas pelo Ágatha. Bolsas, acessórios e deliciosos doces e salgados são alguns dos itens que estão sendo comercializados, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h.

O Instituto Social Ágatha nasceu em 2025, como um movimento de resgate e celebração à força das mulheres em vulnerabilidade, atuando no combate à violência doméstica e estendendo a mão para aquelas que enfrentam desafios árduos. Desde então, a organização social sem fins lucrativos realiza ações que visam capacitar a mulher para alcançar sua autonomia e realização pessoal, através dos projetos Formação Educacional e Profissional Social (FOPS), Ateliê Tecendo Sonhos, dos programas Sua Vida Vale Mais e Ellas por Ellas, dentre outras atividades voltadas a meninas, adolescentes e mulheres, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica familiar ou egressas do sistema prisional.

Desde 2022, o Instituto JCPM de Compromisso Social atua como instituição parceira do Ágatha, contribuindo com módulos de Empregabilidade nos cursos e promovendo conexões entre as alunas e possíveis empregadores.

Música e celebração

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, neste sábado, 8 de março, o Shopping Jardins brinda o público de todas as idades com a boa música do grupo percussivo Maria Tambô. A apresentação acontece a partir das 17h30 na Praça de Alimentação Jardins e o acesso é gratuito.

