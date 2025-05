Feira de livros da Leitura convida o público para uma imersão no universo da leitura

O evento, que acontece no RioMar Aracaju, oferece títulos a partir de 2 reais

Incentivar o hábito da leitura desde cedo e tornar o livro acessível para todos os públicos é a proposta da Feira de Livros da Livraria Leitura, que chega à sua terceira edição no RioMar Aracaju, na Praça de Eventos Mar.

Com um acervo que ultrapassa os 1.500 exemplares, a feira contempla leitores de todas as idades e estilos. Entre os destaques, estão romances, clássicos da literatura mundial, best-sellers, obras de ficção, biografias, livros infantis e publicações interativas, voltadas para o desenvolvimento criativo e educativo das crianças.

Mais do que uma simples exposição de livros, a feira proporciona ao visitante uma experiência sensorial única: é possível folhear as obras e se deixar envolver pelas histórias que ganham vida a cada página.

Outro grande diferencial do evento é o valor acessível dos títulos, com preços a partir de R$ 2. A proposta é democratizar o acesso à leitura, estimulando o consumo consciente da cultura literária e reforçando o papel transformador que os livros exercem no desenvolvimento pessoal e social.

Segundo Neli Pinho, gerente da Livraria Leitura em Aracaju, o evento é mais do que uma oportunidade de compra. “Queremos oferecer ao público uma vivência completa, onde cada visitante possa se encantar com a magia que os livros proporcionam. A feira é um convite aberto à descoberta, à imaginação e ao prazer de ler.”

A Feira de Livros da Leitura funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, até 16 de junho. A entrada é gratuita.

Serviço

O quê? Feira de Livros da Livraria Leitura.

Quando? Até 16 de junho.

Onde? Praça de Eventos Mar, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto João Soares