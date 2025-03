Feira de livros reúne cerca de três mil títulos no Shopping Jardins em Aracaju

Romances, clássicos da literatura mundial e contos infantis são algumas das obras encontradas na Feira de Livros Escariz que acontece no Shopping Jardins, em Aracaju (SE), até o dia 30 de março. O evento realizado na Praça de Eventos Orquídea reúne cerca de 3 mil títulos de diferentes gêneros indicados a crianças, jovens e adultos. O acesso é gratuito e as publicações estão sendo comercializadas a preços reduzidos, com valores a partir de R$5.

As opções para a criançada são diversas e incluem cadernos de atividades que desafiam meninos e meninas a resolverem tarefas e desenvolverem diferentes habilidades e clássicos infantis. Dentre as sugestões, estão também publicações com desenhos para colorir, estímulos táteis, contos dos Irmãos Grimm, livros com pop-ups divertidos.

Para o público juvenil, alguns dos destaques são HQ ‘Drácula’ de Bram Stoker, escape book ‘Você em um Navio Fantasma’ de Sylvio Panza, ‘O Alienista’ de Machado de Assis e ‘Contos de Fadas Inglese’ de Joseph Jacobs.

Quem busca autoconhecimento encontra diferentes obras de Augusto Cury, como ‘Proteja sua Emoção’, ‘Controle o Estresse’ e outros livros inspiradores, a exemplo de ‘A Psicologia do Sonho’ de Sigmund Freud e ‘Como Viver 24 Horas por Dia’ de Arnold Bennett.

As sugestões para os apreciadores de clássicos da literatura mundial vão desde ‘A Mão e a Luva’ de Machado de Assis a ‘A Divina Comédia’ de Dante Alighieri, passando por best sellers de George Orwell como ‘A Revolução dos Bichos’ e ‘1984’.

A Feira de Livros Escariz está aberta ao público, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Feira de Livros Escariz

O quê? Feira literária com livros de atividades e diversas obras voltadas para crianças, jovens e adultos.

Quando? Até 30 de março, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Obras a partir de R$5.

Em anexo, seguem imagens.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação