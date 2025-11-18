Feira de Neurociência une ciência e educação em Aracaju

O Colégio Adventista de Aracaju realiza, no próximo 19 de novembro de 2025, a Feira de Neurociência, com o tema “Desvendando o Cérebro: Emoções, Aprendizagem e Comportamento”.

O evento acontece das 8h às 12h, na sede da instituição, localizada na Rua 2, nº 175, bairro Jabotiana, Aracaju (SE).

A iniciativa tem como propósito despertar nos alunos o interesse e a consciência sobre o funcionamento do cérebro, as emoções e suas influências no comportamento humano e na aprendizagem. Unindo ciência e educação. “A feira propõe vivências práticas, atividades interativas e reflexões sobre como as emoções impactam o processo de aprender e de se relacionar”, coloca o diretor do CAAJU, Sammy Mendonça.

Durante o evento, os estudantes apresentarão experimentos e exposições temáticas, mostrando as áreas cerebrais responsáveis por diferentes ações humanas e demonstrando como o corpo reage aos sentimentos e estímulos do ambiente.

Aberta à comunidade escolar, a feira propõe ser uma experiência inspiradora, aproximando a ciência do cotidiano. “Iremos incentivar o autoconhecimento emocional e o pensamento científico entre os jovens”, finaliza o diretor Sammy.

