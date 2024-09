Feira de Profissões vai orientar jovens na escolha da carreira

Ação gratuita ocorre nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, no Centro Universitário Estácio de Sergipe

Nesta quarta-feira , 25 de setembro, estudantes do Ensino Médio terão a oportunidade de participar gratuitamente do Viva Estácio, uma feira de profissões para os jovens conhecerem um pouco mais sobre o dia a dia das carreiras, antes de escolherem as graduações que desejam cursar. O evento acontecerá a partir das 9 horas no campus da instituição de ensino superior localizado na rua Rua Teixeira Freitas 10, no bairro São José, em Aracaju, . Para participar, basta comparecer à sede da instituição neste horário e endereço.

“O Viva Estácio tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma imersão na vivência do Ensino Superior e na experimentação das carreiras disponíveis no mercado. Além disso, ajudamos aqueles que ainda estão indecisos na escolha dos caminhos profissionais que desejam seguir, apresentando exemplos práticos”, afirma Wescley Andrade, reitor da Estácio Sergipe.

São esperados centenas de alunos de escolas públicas e privadas do estado de Sergipe. Na ocasião, professores da Estácio serão os orientadores dos jovens, tirando dúvidas, falando sobre os diferentes campos de atuação de cada profissão e guiando os estudantes em visitas nos laboratórios da faculdade. Também serão realizadas atividades recreativas e relaxantes, além de bate-papos com ligas e atléticas, oficinas e teste vocacionais.

O Viva Estácio é gratuito e as vagas são limitadas conforme a programação que acontecerá em cada campus. A iniciativa ainda contemplará as novas diretrizes do Novo Ensino Médio, que preveem que os estudantes tenham – além das disciplinas obrigatórias – atividades que os conectem a temas como empregabilidade e escolha vocacional. Os interessados podem saber mais acessando o link: https://estacio.br/viva-estacio

Fonte e foto assessoria