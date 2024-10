Feira de Trabalhabilidade oferta mais de 1000 vagas de emprego e estágio

O evento conta com a participação de várias empresas e oferece diversas oportunidades

Com objetivo de gerar novas oportunidades no mercado de trabalho, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove a Feira de Trabalhabilidade. Ela acontece no dia 17 de outubro, nos turnos da manhã e noite, na Instituição de Ensino Superior, localizada na Avenida Augusto Franco, 2340, bairro Siqueira Campos.

O evento é gratuito, aberto ao público e o intuito é ofertar mais de 1000 vagas de estágio e emprego para a população, assim como orientação de preparação de currículo, oferta de cursos de qualificação profissional e cadastro no Peixe 30. Ele tem o foco na

geração de empregos e no perfil profissional demandado pelo mercado de trabalho, além de ser uma oportunidade de networking. A Feira de Trabalhabilidade conta com a parceria de várias empresas, como Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (FUNDAT), CEMPRE, IDEEAS, entre outras

“Na busca por oferecer melhores oportunidades de inserção no mercado de trabalho, a Instituição vêm fortalecendo parcerias estratégicas com empresas locais e programas de estágio. Além disso, os participantes terão acesso a diversas plataformas de vagas e orientações práticas sobre como realizar o cadastro. Outro destaque é o Núcleo de Trabalhabilidade, que orienta na elaboração de currículos e na preparação para entrevistas de emprego. A rede social Peixe 30, desenvolvida pelo grupo Ser, também estará presente, oferecendo suporte na criação de currículos em formato de vídeo”, ressalta a Diretora Acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo.

