Feira de Vinhos é a atração do RioMar Aracaju neste fim de semana

O evento brinda os apreciadores da bebida com produtos de diferentes regiões e degustação guiada

No inverno, um bom vinho é uma escolha perfeita para se aquecer e desfrutar de momentos agradáveis. Especialmente indicados para a estação, a bebida proporciona uma sensação de calor e aconchego. E para brindar com estilo as noites mais frias, o RioMar Aracaju promove a Feira de Vinhos, dentro do Festival de Inverno que o empreendimento está preparando para os meses de julho e agosto.

O evento é uma verdadeira viagem pelo universo de rótulos nacionais e importados, em parceria com a loja Drink Fácil. A Feira de Vinhos acontecerá na Arena RioMar, Piso L2, nos dias 12 e 13 de julho, das 16h às 22h, com expositores de destilados sergipanos, brindes exclusivos Bodega Wine e degustação guiada.

Para os amantes dos vinhos interessados em participar da feira, o passaporte custa R$ 100 dá direito a 10 degustações, uma taça exclusiva e cashback de R$ 30, para ser utilizado na compra de vinhos na Drink Fácil. A aquisição do ingresso poderá ser feita através do App RioMar Aracaju e por pessoas maiores de 18 anos. Para quem deseja visitar o evento, o acesso é gratuito.

A Feira é uma oportunidade de vivenciar o mundo dos vinhos e explorar rótulos de diferentes regiões, com a presença de sommeliers que irão guiar o participante em uma jornada sensorial inesquecível. Uma experiência para ser compartilhada entre amigos, em um fim de semana de sabores e celebração no RioMar.

Serviço

O quê. Drink Fácil promove evento para apreciadores de vinhos.

Quando. Dias 12 e 13 de julho, das 16h às 22h.

Onde. Arena RioMar, Piso L2, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio.

Acesso. Visitação gratuita. Para participar da degustação guiada o acesso custa R$ 100 (mais taça exclusiva e R$ 30 em cashback para compra de vinhos na Drink Fácil).

Classificação etária. 18 anos.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação