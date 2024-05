Feira Decor acontece este domingo, dia 19, em Aracaju

Evento apresenta as principais novidades em festas e celebrações infantis e promove ação solidária em benefício das famílias do Rio Grande do Sul

Até o dia 19 de maio, 47 expositores estarão reunidos no Shopping Jardins, em Aracaju (SE), para apresentar ao público ideias criativas e grandes lançamentos do segmento de festas e celebrações infantis. A Decor Feiras & Eventos acontece na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, e o acesso é gratuito. Durante a feira, o visitante aproveita as ofertas e condições especiais para a contratação dos serviços e aquisição de produtos e tem a oportunidade de acertar todos os detalhes da festa dos sonhos dos filhos e entes queridos. A Decor está aberta à visitação das 9h às 22h, e no domingo, das 13h às 20h. A programação conta também com sorteios, degustações, atividades recreativas e ação solidária.

A Decor Feiras & Eventos está recebendo a doação de cobertores e agasalhos e os donativos serão destinados a famílias do Rio Grande do Sul e de Sergipe.

Sorteio de tablet

Decoração, personalizados, lembrancinhas, design de balões, cake design, confeitaria, buffet, recreação, design gráfico, comunicação visual, fotografia e filmagem são alguns dos segmentos de fornecedores que estão em exposição na principal feira de festas infantis do Estado. Além de encontrar, em um único lugar, tudo o que precisa para realizar uma celebração inesquecível, o visitante que fecha contratos durante o evento tem a oportunidade de participar do sorteio de um tablet. Cada R$150 em contrato fechado com os expositores dá direito a um cupom para concorrer a um tablet Samsung. O sorteio será realizado no dia 19 de maio.

Decor Feira & Eventos

O quê? A principal feira de festas infantis de Sergipe reúne 47 expositores que apresentam as principais novidades do setor e estão com ofertas e condições especiais de pagamento. A programação conta também com sorteio de tablet, degustações, atividade recreativa e ação solidária.

Quando? Até domingo, 19 de maio de 2024, das 9h às 22h (até sábado) e no domingo, das 13h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação