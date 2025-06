FEIRA DO CAJU ACONTECE NESTA QUINTA, COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO FEMININO E NEGÓCIOS COM PROPÓSITO

Nesta quinta-feira, 5 de junho, o Caju Hub, localizado no Espaço J. Inácio, na Orla da Atalaia – recebe a Feira do Caju, evento que celebra o protagonismo feminino e fortalece negócios criativos com impacto social. A programação tem início às 14h, com entrada gratuita, e tem atividades até as 20h.

Promovido pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), o evento reúne empreendedoras que se destacam pela originalidade e propósito de suas marcas. A abertura será com a palestra “Mulheres que Transformam”, com participação de Jéssica Lessa (@opps.loja e @almasergipana), Rafaela Castro (@seveerinas) e Luciana Almeida (@soutodasfit), sob mediação de Gabriela Rezende, coordenadora do Inovase.

A partir das 16h, o público poderá conferir a feira com exposição e venda de produtos autorais desenvolvidos por mulheres participantes do programa Espaço Empreender Pra Frente. Moda, design, bem-estar, acessórios e outras criações integram o catálogo, reforçando o compromisso com o consumo consciente, a identidade cultural e a geração de renda local.

Obará Comunicação Integrada