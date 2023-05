Feira gastronômica e parque temático agitam fim de semana em Aracaju

Festival Brasil Sabor, circuito de brincadeiras da Hello Kitty e o longa-metragem ‘A Pequena Sereia’ são atrações para todas as idades no Shopping Jardins

A sexta-feira, o sábado e o domingo, 26 a 28 de maio, prometem ser de muita diversão para crianças, jovens e adultos na capital sergipana. A dica para as famílias que buscam curtir bons momentos de lazer é aproveitar a programação que o Shopping Jardins preparou para o público de todas as idades. Além do diversificado mix de compras e gastronomia, do entretenimento nas salas de cinema e no parque Puppy Play e dos passeios a bordo dos carrinhos elétricos da Kids Car, o empreendimento agracia toda a família com o festival ‘Brasil Sabor’, o circuito de brincadeiras da Hello Kitty, a feira Conexão Empreendedor e o lançamento do livro ‘Gibito e o Infinito’.

Um dos lançamentos mais esperados do ano acaba de chegar ao Cinemark e a superprodução da Disney, ‘A Pequena Sereia’, promete entreter e emocionar crianças, adultos e idosos. A programação completa do cinema está disponível no Shopping Jardins Superapp (Android e iOS) e inclui os filmes ‘Guardiões da Galáxia Volume 3’ e ‘Velozes e Furiosos 10’.

Para a garotada com até 12 anos, a diversão ganha todo o encanto da personagem japonesa mais famosa no mundo. Localizada na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, a ‘Fun City da Hello Kitty e Amigos’ oferece um animado circuito com brinquedão inflável, tombo legal, games e atividades lúdicas para meninas e meninos curtirem de montão.

Já na Praça de Eventos Orquídea, próximo à loja Kalunga, acontece a feira Conexão Empreendedor. Até domingo, 28 de maio, os visitantes podem adquirir produtos artesanais, trajes juninos e itens como acessórios de moda, plantas e artigos para o lar comercializados por pequenos empreendedores.

Literatura infantil e gastronomia

Neste sábado, 27 de maio, o escritor e desenhista André Comanche lança o seu mais novo livro ‘Gibito e o Infinito’. Além da sessão de autógrafos, a criançada curtirá uma divertida oficina de desenho com a Tia Aninha. O encontro tem acesso gratuito e acontece a partir das 16 horas, em frente à Livraria Escariz.

Quem ama a boa gastronomia não pode perder a 17ª edição do festival ‘Brasil Sabor’. O evento realizado pela Associação de Bares e Restaurantes do Brasil (Abrasel) acontece em diversas cidades do país e é considerado o maior festival gastronômico do mundo.

Até domingo, 28 de maio, o público tem a oportunidade de saborear deliciosos pratos preparados por vinte restaurantes em uma celebração aos sabores sergipanos. O festival oferece também uma animada programação cultural que vai do rock à música infantil, passando pelo forró, axé e as canções populares. Márcio Mangaba, Sena in Cantoria, Trio Piauí, Mr. Skull, On the Rox, Axé Vinil, Bacuri e Sol Kids passarão pelo palco do festival até o domingo.

O ‘Brasil Sabor’ acontece até 28 de maio, das 16h às 22h, em uma área coberta especialmente preparada para receber todas as famílias no Estacionamento C. O acesso é gratuito e cada prato está sendo comercializado por R$25.

O Shopping Jardins funciona, de segunda a sábado, das 10h às 22h, com grandes lojas abrindo às 9h. No domingo, as operações de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h; grandes marcas, das 13h às 21h, e demais lojas das 14h às 20h. Mais informações sobre as atrações do empreendimento, incluindo a programação e compra de ingressos para o cinema, estão disponíveis no Shopping Jardins Superapp.

Foto: Divulgação