Feira traz cultura e artigos de outros países para Aracaju

Evento acontece no Shopping Jardins e tem acesso gratuito

A Feira Internacional de Artesanato e Decoração – Nações & Artes está de volta à capital sergipana, com exposição no Shopping Jardins. O evento reúne produtos artesanais de diferentes cidades do Brasil e peças exclusivas de países como Estados Unidos, Indonésia, Marrocos, Itália, Índia, Polinésia Francesa, entre outros. A mostra tem acesso gratuito e está localizada na Praça de Eventos Orquídea, em frente às lojas Nagem e Kalunga.

A Feira está aberta à visitação durante o horário de funcionamento do mall, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12 às 21h. No local, o consumidor pode adquirir variados itens e colecionar lembranças de diferentes partes do mundo.

Cada estande é ambientado com itens da sua região de origem e expõe produtos diversos, como tapeçaria, artesanato, vestuário, produtos para casa, acessórios, joias, tecidos, artigos de decoração, bijuterias e obras de arte. A Feira Nações & Artes já passou por mais de 65 cidades brasileiras e, agora, volta a Aracaju para difundir a cultura das nações.

Nações & Artes

O quê? Feira reúne produtos artesanais de diferentes cidades do Brasil e peças exclusivas de diversos países, como Indonésia, Marrocos, Índia, Polinésia Francesa, dentre outros.

Quando? Até 19 de agosto de 2024. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12 às 21h

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

