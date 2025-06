Feirantes bloqueiam a via durante protesto contra a mudança de local da feira na cidade de Socorro

Feirantes bloquearam na manhã desta quinta-feira (05), o trecho da ponte de acesso entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro para protestar contra a mudança de local da feira realizada na comunidade, durante os festejos juninos.

Os manifestantes bloquearam o trânsito nos dois sentidos e queimaram pneus como forma de protesto.

Eles alegaram que o local oferecido pela prefeitura causa prejuízo para trabalhadores e consumidores e por conta disso, eles atearam fogo em pneus e trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos.

Em nota, a prefeitura diz que a feira do bairro Jardim será transferida para a Rua D, enquanto a do bairro João Alves passará a ocorrer na Rua 7. Essa última alteração também valerá para os domingos 15, 22 e 29 de junho, além do dia 6 de julho.

Após a manifestação, os representantes da prefeitura e os feirantes entraram em consenso e as reivindicações foram atendidas. Nos dias 8, 15, 22 de junho e 6 de julho a feira acontece em frente à escola Estadual Jorge Amado. Já no dia 29 de junho, será realizada na Avenida Simão Dias, atrás da avenida principal do Conjunto João Alves. Após o período junino, os feirantes retornam para o local de origem, no mercado Zé Franco.

Agentes da SMTT e do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram na ocorrência e o trânsito já foi liberado após o acordo.

Foto redes sociais