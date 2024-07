Feirão do Turismo Conheça o Brasil será realizado em Sergipe

Por Hugo Julião*

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) publicou edital de Chamamento Público para seleção de empresas que queriam participar da 1ª edição do “Feirão do Turismo Conheça o Brasil”, que será realizado em 24 de agosto, no Shopping Jardins, em Aracaju.

No formato virtual, ocorrerá também no dia 25. O evento é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Turismo e o Governo de Sergipe.

O objetivo é promover o turismo interno, destacando a diversidade dos atrativos locais – como as cidades históricas, praias, arte, cultura e gastronomia – estimulando os sergipanos a conhecerem o seu próprio estado.



Crédito: Ascom/Setur

Veja como se inscrever

As inscrições deverão ser realizadas até 26 de julho 2024. Acesse este link com o edital e formulários.

Para fins de comprovação, os documentos necessários deverão ser entregues em envelope lacrado no Protocolo da Setur, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, situado na Avenida Murilo Dantas, 881, Galeria Farol Center – Farolândia, ou enviados para o endereço eletrônico: feiraodoturismo@setur@se.gov.br. Mais informações através do telefone: (79) 3249-8611.

LGBT+ Turismo Expo – edição 2024

O maior evento B2B do segmento acontece em 25 de julho no Hotel Unique, em São Paulo.

O evento inclui painéis sobre turismo de espiritualidade e bem-estar, a nova geração LGBTQIA+ de turistas, turismo de luxo, e criação de pacotes turísticos. Destaques incluem Alex Bernardes, idealizador do evento, e Matt Skallerud, CEO da Pink Media. Participam empresas como Delta, Copa Airlines, KLM e destinos amigáveis ​​como Pipa, Buenos Aires e Nova Orleans.

Espera-se 850 agentes e operadores, com 60 expositores e uma rodada de negócios. As inscrições são gratuitas para profissionais do setor. Leia mais e confira a programação na coluna de Otavio Furtado, na Veja Rio.

Brasil concorre ao Prêmio Travvy Awards 2024

O Brasil está concorrendo em três categorias do prêmio Travvy Awards 2024, promovido pelo site Travel Pulse, um dos mais conceituados dos EUA, juntamente com a empresa AGENTatHOME.

Os prêmios são divididos por categorias e regiões, e contempla os melhores destinos, hotéis e resorts, cruzeiros, agências de turismo e pacotes de férias.



Divulgação

Na América Latina, o Brasil disputa como Melhor Destino, Melhor Destino de Cruzeiros e Melhor Agência de Promoção do Turismo, neste caso sendo representado pela Embratur. Podem votar consultores de viagens e o público em geral.

Em Destinos de Cruzeiros e Navios de Cruzeiros, disputamos com Argentina, Belize, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador/Galápagos e Panamá.

Na categoria Destino, o Brasil concorre com Argentina, Belize, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala e Panamá.

Em Melhor Agência, a Embratur disputa com a Agência de Turismo de Belize (BTB), do Chile, da Costa Rica, do Panamá, da Colômbia (ProColômbia) e do Peru (PromPeru).

A 10ª cerimônia anual do Travvy Awards será realizada no Broward County Convention Center, em Fort Lauderdale (EUA).

Os vencedores serão exibidos na AGENTatHOME Magazine e perfilados no TravelPulse.com.

Para votar, acesse: https://www.travvyawards.com/vote. A votação se encerra em 6 de setembro.

Chegada de turistas estrangeiros ao Brasil cresce 9,7% no 1º semestre

3.597.239 turistas internacionais visitaram destinos no Brasil no primeiro semestre de 2024. Esse número representa um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período de 2023 e supera em 1,9% os dados de 2019.

A expectativa é que este ano supere o recorde de 2018, quando 6,6 milhões de turistas internacionais visitarem o país.



Turistas no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro // Crédito: Tânia Rego/Ag.Brasil

As viagens aéreas continuam sendo o principal meio de transporte para entrada dos turistas estrangeiros (2.234.033), seguida pelas vias terrestre (1.218.172), marítima (98.074) e fluvial (46.960).

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, a meta é chegar aos 7 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil, o que será um recorde histórico, pois há anos o país permanece na marca dos seis milhões.

* Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário e diretor do portal Aracaju Magazine