Feirão Limpa Nome: Negociação de dívidas pode ser feita nos Correios até dia 31

A ação oferece descontos de até 99% no fechamento dos acordos

Mutirão nacional para renegociação e quitação de dívidas com condições especiais, o Feirão Serasa Limpa Nome segue até a próxima segunda-feira (31). Desde o início da operação, em 24 de fevereiro, já foram registrados mais de 100 mil atendimentos nas unidades dos Correios, ajudando milhares de brasileiros a saírem da lista de inadimplentes. Em Sergipe, foram contabilizados quase 500 atendimentos para regularização de questões financeiras.

A iniciativa oferece descontos de até 99%, parcelamento flexíveis de até 72x e ainda a possibilidade de limpar o nome e elevar a pontuação de crédito (Serasa Score) na hora. Promovida pela Serasa, a ação conta com o apoio dos Correios e da Febraban, e com a participação de 1.456 empresas de todo o país.

Os interessados podem fechar acordos e imprimir boletos de quitação em qualquer uma das 10 mil agências da estatal. Para isso, basta o titular da dívida apresentar um documento com foto para analisar as ofertas disponíveis, escolher quais débitos deseja quitar e decidir entre pagamento à vista ou parcelado, de acordo com seu orçamento. Todo o atendimento é realizado sem qualquer custo adicional.

“Em mais essa parceria com a Serasa, reforçamos nosso compromisso social de facilitar o acesso a serviços essenciais. Com a capilaridade única da nossa rede, estamos viabilizando o atendimento presencial para aqueles que preferem um canal físico. Esta é uma iniciativa que impacta diretamente a vida das pessoas, ajudando-as a recuperar crédito e a replanejar o futuro com mais segurança”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Entre as empresas parceiras estão bancos, financeiras, comércio varejistas, concessionárias de água e energia, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano.

Além do Feirão, os Correios mantêm parceria com a Serasa por meio do serviço Limpa Nome, disponível na rede de agências desde 2020.

FEIRÃO SERASA LIMPA NOME

Atendimento presencial ao consumidor nos Correios

Até dia 31 de março de 2025

Local: Todas as agências dos Correios do país

Endereços e horários de funcionamento das agências: clique aqui

Assessoria de Imprensa – Superintendência de Sergipe