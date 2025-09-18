Feirão promove ofertas para a aquisição do carro novo em Aracaju

Evento acontece neste fim de semana no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

De sexta-feira a domingo, 19 a 21 de setembro, o Shopping Jardins recebe o “Feirão de Fábrica Contorno”. O evento acontece das 10h às 22h, no Estacionamento B, e oferece condições exclusivas para o consumidor conquistar o seu automóvel Chevrolet 0km.

Spark 2026 em condições especiais de lançamento, Onix 2026 com valores a partir de R$ 84.990 e Tracker 2026 a partir de R$ 119.990 são algumas das ofertas. A concessionária Contorno também concederá benefícios como emplacamento grátis e veículo entregue com o tanque de combustível cheio, conforme condições específicas de venda.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação