Feirinha CTC será realizada neste sábado com apoio da Prefeitura de Aracaju

A Praça Zilda Arns, no bairro Jardins, será palco neste sábado, 10 de maio, da primeira edição da Feira CTC – Coletivo Territorial Cultural, um novo espaço dedicado à cultura, à criatividade e ao empreendedorismo local. Com início às 16h e encerramento às 22h, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), que viabilizou a estrutura e liberação do espaço público para a realização da feira.

A feira vai reunir dezenas de expositores com produtos criativos e autorais, como gastronomia regional, itens de decoração, arte, moda, bem-estar e muito mais. O público poderá desfrutar de uma tarde e noite repleta de cultura, movimentação econômica e lazer ao ar livre.

Idealizada pelo Coletivo Territorial Cultural (CTC), a iniciativa busca valorizar a produção local, promover novas oportunidades para pequenos empreendedores e fortalecer a identidade cultural da cidade. A proposta é realizar edições mensais, sempre próximas a datas comemorativas, tornando-se mais um atrativo no calendário de eventos da capital sergipana.

O diretor da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (DIREPA), Bertulino Menezes, destacou a importância da parceria com projetos culturais. “Apoiar eventos como esse reforça o compromisso da Prefeitura com a democratização dos espaços públicos e o incentivo à economia criativa local”, afirmou.

Foto Ascom/Emsurb