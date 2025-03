Feirinha da Gambiarra celebra o mês das mulheres com edição especial no Parque dos Cajueiros

No próximo sábado, 30, a partir das 16h, a Feirinha da Gambiarra retorna ao Parque dos Cajueiros para uma edição especial que celebra o mês das mulheres. Com sua proposta já consolidada de valorização da economia criativa, o evento destaca o protagonismo feminino no empreendedorismo local.

Nesta edição, a Feirinha contará com a participação das empreendedoras da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, um projeto voltado ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres em Sergipe. As participantes terão um espaço exclusivo para expor suas produções, resultado de meses de aprendizado e desenvolvimento dentro da Rede.

Empreendedorismo feminino

O mês de março é um período de reflexão e reconhecimento da força das mulheres em diversas áreas, e o empreendedorismo não poderia ficar de fora dessa celebração. A Feirinha da Gambiarra, conhecida por reunir arte, cultura e sustentabilidade, reforça seu compromisso com o fomento à economia criativa ao abrir espaço para as mulheres que vêm transformando seus talentos em negócios.

Para a idealizadora da Feirinha da Gambiarra e coordenadora da Rede, Isabele Ribeiro, esta edição tem um valor especial. “A Feirinha sempre foi um ambiente de troca, afeto e oportunidades. No mês das mulheres, trazer as empreendedoras da Rede para esse espaço é uma forma de evidenciar suas trajetórias e reforçar a importância do empreendedorismo feminino para a economia local. É um momento de celebração, mas também de fortalecimento e reconhecimento do trabalho de tantas mulheres que fazem a diferença”, ressalta.

Além das exposições da Rede, a Feirinha da Gambiarra segue com sua programação habitual, reunindo expositores de diversas áreas, gastronomia, arte, moda, decoração e música, proporcionando ao público uma experiência única e imersiva.

Entrada gratuita

Com entrada gratuita, a Feirinha da Gambiarra reafirma seu propósito de ser um espaço acessível e diverso, onde o público pode conhecer de perto o trabalho de artistas, criadores e empreendedores locais. A 36º Feirinha da Gambiarra conta com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e tem financiamento do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, viabilizado por emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB).

Obará Comunicação Integrada – Foto: Rafael Borgatto