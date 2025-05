Feirinha da Gambiarra chega à 37ª edição com inscrições abertas para expositores

A 37ª edição da Feirinha da Gambiarra já tem data marcada: será no próximo dia 18 de maio, domingo, das 16h às 21h, no Parque da Sementeira, em Aracaju. Com entrada gratuita mediante a doação de 1 absorvente, a feira mantém seu compromisso com a economia criativa, a diversidade e a solidariedade, ao mesmo tempo em que reforça o apoio ao projeto Ciclo Fraterno, que combate a pobreza menstrual.

Voltada para a promoção de empreendedores locais, artistas e criadores independentes, a Feirinha da Gambiarra reúne a cada edição um público diverso em busca de produtos autorais, gastronomia, cultura e afeto. Desde a primeira edição, o evento se consolida como uma das principais vitrines da economia criativa no estado de Sergipe.

Inscrições abertas para expositores

Os interessados em participar como expositores ainda podem se inscrever. A curadoria busca empreendimentos criativos e autorais nas áreas de arte, moda, design, ilustração, decoração, papelaria, gastronomia, cosméticos naturais, entre outros segmentos que dialoguem com os valores da feira.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, e o link pode ser solicitado diretamente com a produção, através do perfil oficial no Instagram @feirinhadagambiarra ou por contato direto com a organização, através do whatsapp 799659-6902.

A Feirinha da Gambiarra tem como proposta não apenas fomentar o consumo consciente e local, mas também fortalecer redes colaborativas e provocar encontros afetivos entre público, artistas e empreendedores.

