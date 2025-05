Feirinha da Gambiarra promove 37ª edição  no Parque da Sementeira

No próximo domingo, 18, a partir das 16h, o Parque da Sementeira receberá a 37ª edição da Feirinha da Gambiarra, que é um dos eventos mais queridos e autênticos da cena cultural de Aracaju. Com acesso gratuito e entrada solidária por meio da doação de absorventes, a feira se firma mais uma vez como espaço de encontro entre arte, economia criativa, diversidade e responsabilidade social.

Nesta edição, a programação une atrações culturais para todas as idades e perfis. A partir das 16h, o Circo Rueda abre o palco encantando as crianças com números circenses repletos de poesia e humor. Em seguida, às 17h, o Palco Aberto dá espaço a novos talentos sergipanos, reafirmando o compromisso da feirinha com a valorização de artistas locais. Às 18h, o DJ Ssandes assume a programação com uma seleção musical que mistura ritmos e cria a trilha sonora perfeita para o entardecer. Encerrando a noite, às 19h30, Bob Lelis e a Rural do Forró embalam o público com aquele som nordestino que aquece corações e convida todo mundo pra dançar.

Economia Criativa

Mas a Feirinha da Gambiarra é muito mais do que entretenimento. É um movimento que reúne expositores de arte, moda, design, gastronomia, brechós, literatura e produtos sustentáveis, fomentando a economia criativa e oferecendo visibilidade para pequenos empreendedores. A cada edição, o evento atrai milhares de pessoas que encontram ali uma alternativa cultural viva, afetiva e plural.

Criada em 2012, a Feirinha da Gambiarra se consolidou como uma plataforma de inovação e resistência cultural, ocupando espaços públicos com afeto e propósito. Ao longo das 36 edições anteriores, já contou com centenas de expositores, dezenas de atrações artísticas e milhares de visitantes. Seu impacto vai além do lazer: fortalece redes, democratiza o acesso à arte e transforma a forma como a cidade vivencia seus espaços.

“Como eu sempre digo, a Feirinha da Gambiarra é mais do que um evento. É um espaço de afeto, resistência e pertencimento. Cada edição é construída com muito cuidado para valorizar a cultura local, incentivar a economia criativa e fortalecer ações solidárias que impactam a vida de muitas pessoas. Nesta 37ª edição, a gente celebrará tudo isso num ambiente ao ar livre, com uma programação linda”, disse a organizadora da Feirinha da Gambiarra, Isabele Ribeiro.

Propósito Solidário

A proposta solidária também é marca registrada do projeto. Nesta edição, por exemplo, os itens arrecadados serão destinados à Ciclo Fraterno, instituição que atua no combate à pobreza menstrual com dignidade e acolhimento. A entrada será feita mediante a doação de, ao menos, um pacote de absorvente.

