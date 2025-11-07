Feirinha da Gambiarra realizará neste final de semana edição com o tema ‘Batida Sergipana’ na Orla

A edição que acontecerá durante dois dias, destaca a economia criativa e as manifestações culturais sergipanas

A Feirinha da Gambiarra realizará uma nova edição da iniciativa que tem impulsionado o empreendedorismo e a cultura local. Com o tema ‘Batida Sergipana’, o evento acontecerá neste sábado e domingo, 8 e 9, no estacionamento da Orla da Atalaia, ao lado do restaurante Sal & Brasa, a partir das 15h. Com entrada gratuita, sendo opcional a doação de um item de higiene para o Instituto Marianna Moura, a programação reunirá arte, moda, gastronomia e música, reforçando o fomento à economia criativa.

Para a idealizadora e curadora da Feirinha, Isabele Ribeiro, essa edição representa a essência do projeto, que desde 2012 vem unindo artistas e empreendedores sergipanos ao público. “A Gambiarra é um espaço de troca e valorização do que é nosso. A Batida Sergipana simboliza a diversidade da nossa cultura, e nesta edição além da entrada gratuita para o público, também ofertamos workshops para os expositores, que estarão isentos de taxas, destacando o quanto a arte, moda e gastronomia caminham juntos na identidade da Feirinha da Gambiarra”, destacou.

A organizadora Catarina Farias ressaltou que a Feirinha tem se consolidado como um verdadeiro ponto de encontro dos sergipanos e visitantes. “É um evento que reúne gerações e diferentes pessoas tanto do estado, quanto turistas que passam a conhecer cada expositor. A cada edição, percebemos o quanto a Gambiarra se fortalece como um movimento que estimula o consumo consciente e a colaboração”, afirmou.

Ao longo dos anos, a Feirinha da Gambiarra se tornou uma referência na promoção da economia criativa, reunindo expositores de arte, gastronomia, brechós, literatura e produtos. Mais do que um evento, é um espaço de convivência, diversidade e fortalecimento da produção local.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Sergipe e tem apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura do Governo Federal.

Texto e foto: Tirzah Braga