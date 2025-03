Feirinha da Gambiarra traz programação cultural diversa em edição do final de semana

A Feirinha da Gambiarra, um dos eventos mais esperados do calendário cultural de Sergipe, promete transformar o Parque dos Cajueiros em um verdadeiro palco de celebração para todos os públicos no próximo 30 de março, das 16h às 22h. Com uma programação de atrações musicais diversificada e um ambiente pulsante de arte, gastronomia e economia criativa, a próxima edição do evento se destaca por um propósito ainda mais especial: celebrar o empreendedorismo feminino no mês das mulheres.

Atrações musicais como Joésia Ramos, Os Faranis e DJ Anny B são apenas alguns dos destaques que vão embalar a tarde e noite no Parque dos Cajueiros. Joésia, com seu talento único e inconfundível, promete levar o público a uma experiência sonora que mescla o tradicional e o contemporâneo, com músicas que refletem as raízes e influências culturais do nosso Estado.

Além disso, o grupo Os Faranis, com sua mistura de ritmos e energia contagiante, garante que não vai deixar ninguém parado. O repertório, que passeia do samba ao forró, do pop ao axé, é perfeito para quem busca diversão e alegria em uma tarde de música ao ar livre.

Para aqueles que buscam uma atmosfera mais agitada, a DJ Anny B traz uma pegada de música eletrônica, criando uma vibe moderna e animada que promete conquistar quem não resiste ao som da pista de dança. E, como se não fosse o suficiente, o Palco Aberto da Feirinha da Gambiarra vai dar oportunidade a novos talentos da música local, mostrando a diversidade e o potencial artístico de Sergipe.

“A Feirinha da Gambiarra é um espaço de celebração da cultura, da arte e, principalmente, da nossa economia criativa. Essa edição, em especial, tem um sabor ainda mais especial por acontecer no mês das mulheres. As empreendedoras que fazem parte da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras terão a chance de expor seus produtos, mostrando a força e o talento feminino que movem nossa sociedade. A Feirinha é um espaço de protagonismo para essas mulheres, onde a arte e a economia se encontram para criar e inovar”, destaca a coordenadora da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, Isabele Ribeiro.

A participação das empreendedoras da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras na Feirinha é um dos maiores destaques desta edição. As mulheres que passaram pelos 10 módulos de formação do projeto terão seus produtos expostos, reafirmando o compromisso da Feirinha com o fortalecimento do empreendedorismo feminino e da economia criativa. Cada estande será uma vitrine para o talento, a dedicação e o trabalho das mulheres sergipanas, que têm a oportunidade de se destacar e conquistar novos públicos.

Além das atrações musicais e dos expositores, o evento contará também com uma área gastronômica de dar água na boca, karaokê para quem quiser se soltar, e uma área kids, garantindo que todos, de todas as idades, possam aproveitar o dia de forma única e divertida.

Realização

A 36ª Feirinha da Gambiarra conta com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e tem financiamento do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, viabilizado por emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB).

Obará Comunicação Integrada