Feirinha dos Cajueiros conta com atrações para todos os públicos

A valorização e o fomento da cultura local são prioridades do Governo do Estado e, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), será realizada a primeira edição da Feirinha dos Cajueiros, evento que estreia e faz parte do projeto Cultura em Toda Parte, que engloba todos os eventos e programas culturais realizados pela Fundação. Neste sábado, partir das 16h, no Parque dos Cajueiros, em Aracaju, públicos de todas as idades poderão prestigiar uma programação variada.

O Parque dos Cajueiros será tomado por atividades de fomento à economia criativa e valorização dos artistas. A programação conta com apresentação de artistas sergipanos, como Anne Carol, e apresentações para o público infantil, com o Palhaço Colores. Para permitir a inclusão de todo o público, o evento contará com intérprete de libras durante as apresentações artísticas. Além disso, terão expositores de artesanato e gastronomia, divididos em 30 estandes, resultado de uma parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a partir da feirinha, os empreendedores locais poderão alcançar um público maior. “A Feirinha dos Cajueiros é um canal de visibilidade para os pequenos empreendedores e artistas sergipanos, que terão, no evento, a oportunidade de expor seus trabalhos e gerar renda. É uma forma de valorizar a produção local e incentivar o consumo consciente, promovendo a cultura sergipana e o empreendedorismo local”, afirma.

O superintendente de Políticas Culturais da Funcap, Alisson Coutto, explica que o projeto é uma iniciativa inédita da Fundação. “A ideia é levar diversidade, com foco na economia criativa, no fomento ao artista local e no acesso à cultura e à arte em todo o estado de Sergipe. Essa é uma nova ação da Funcap que busca fomentar a economia criativa local, a partir do artesanato e da gastronomia sergipana”, detalha.

Programação

16h – Palhaço Colores

17h – Raquel Diniz

19h – Orquestra Sanfônica de Sergipe

20h30 – Anne Carol

Foto: Arquivo Secom