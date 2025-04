FERIADÃO DE PÁSCOA: EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TURISMO ANIMAM ARACAJUANOS E TURISTAS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), promoveu o “Ensaio da Rural”. A ação aconteceu no sábado, 19, e contou com apresentações musicais e aula de forró.

Com a “Rural do Forró” estacionada ao lado da Pista de Patinação da Cinelândia, na Orla de Atalaia, aracajuanos e turistas puderam se divertir ao som de Bob Lelis e Glauber Santos. A aula de forró foi comandada por Janilson Júnior e Silvia Luciana, que colocaram todos para arrastar o pé.

“Esta é apenas uma demonstração do que Aracaju viverá no período junino. O forró é uma de nossas marcas registradas e o turista ama ver isso aqui. Os nossos hotéis estão lotados de pessoas que querem curtir o feriado prolongado com o que temos de melhor. É muito lindo ver tudo isso acontecendo”, disse Fábio Andrade, secretário do Turismo de Aracaju.

A guia de turismo Nadja Félix aprovou a iniciativa. “Estou vendo essa transformação que está acontecendo no nosso município em vários projetos. São oportunidades maravilhosas para que o turista conheça Aracaju, para que o aracajuano descubra Aracaju. Que a gente possa cada vez mais viver a nossa cultura e o pertencimento da nossa cidade”, falou.

Descubra Aracaju

Além do “Ensaio da Rural”, o final de semana prolongado contou ainda com a realização de duas das edições permanentes do projeto “Descubra Aracaju”. Ainda no sábado, 19, quem acompanhou o fim de tarde da Orla Pôr do Sol deparou-se com uma linda estrutura montada para apresentações musicais de tirar o fôlego.

A animação ficou por conta de Bia Moraes e Chiquinho do Além Mar, que fez questão de falar sobre sua relação com o “Descubra Aracaju”. “Parabéns pelo projeto. Revitalizando e trazendo cultura para esse espaço. Parabéns a todos os envolvidos”, frisou o cantor.

Já neste domingo, 20, foi o momento de a Praça Tobias Barreto ser tomada por belíssimas apresentações. No quadro “Revelação da Praça”, o público teve a oportunidade de soltar a voz. Na sequência, a animação ficou por conta do cantor Roger Kbelera.

Eventos Permanentes

Todos sábados, às 16h, a Orla Pôr do Sol se transformará em um verdadeiro ponto de encontro para quem ama a boa música. O fim de tarde será acompanhado por apresentações musicais de tirar o fôlego. Uma experiência única à beira do rio.

Aos domingos, o encontro será na Praça Tobias Barreto, às 16h. Haverá feiras gastronômica e de artesanato, mostra de talentos, shows musicais e o “Revelação da Praça”, espaço reservado para a cantores amadores que desejam soltar a voz. Um evento para reunir todos para momentos inesquecíveis.

Foto: Ascom/Setur