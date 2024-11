Feriadão  terá frota reserva de transporte intermunicipal

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), reforçará a frota de transporte intermunicipal durante o feriado da Proclamação da República. A Diretoria Estadual de Transportes e Trânsito (Ditrans) disponibilizará 20 veículos da frota reserva, a partir das primeiras horas da tarde de quinta-feira, 14, até segunda-feira, 18.

O número de veículos com destino aos 75 municípios sergipanos passará de 597 para 617. Os ônibus estarão à disposição dos usuários, proporcionando atendimento eficiente à demanda e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade. “Todos os terminais rodoviários funcionarão normalmente, contaremos com 26 fiscais nos principais terminais do estado e duas equipes volantes”, informou o diretor de Transportes, Everton Menezes.

Segundo Everton, essas iniciativas são idealizadas para assegurar melhor mobilidade aos usuários e uma locomoção mais tranquila para aqueles que vão curtir o feriado. “É intensa a quantidade de passageiros que se deslocam da capital para o interior sergipano, durante o fim de semana que antecede o feriado. Devido a isso, orientamos as empresas a viabilizarem os veículos reservas para que a população possa usufruir dos serviços com tranquilidade”, explicou.

Passagens antecipadas

Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, a Ditrans voltou a sugerir às empresas a venda de passagens de forma antecipada. De acordo com a diretoria, os bilhetes já estão disponíveis nos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju; e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na Avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano.

Foto: Ascom DER