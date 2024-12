Feriado de Natal: confira o que abre e fecha em Sergipe

Em Sergipe, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado, exceto os públicos, considerados essenciais à população. Esta terça-feira é (24) e quarta-feira (25) feriado de Natal, respectivamente.

Bancos

A Febraban informou que as agências bancárias funcionarão normalmente no dia 24. Já no dia 25, estarão fechadas.

Supermercados

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) informou que, no dia 24, os supermercados funcionarão normalmente. No dia 25, estarão fechados. No dia 24, as lojas do centro comercial de Aracaju funcionarão das 9h às 18h. No dia 25, estarão fechadas.

Feiras Livres

Na semana de Natal, as feiras livres que costumam ocorrer às quartas-feiras serão antecipadas para terça, 24, são elas: Augusto Franco, Orlando Dantas e Dom Pedro. Esses espaços de compra funcionarão das 6h às 16h. Ainda no dia 24, ocorrerá a feira do bairro 13 de Julho, realizada ao lado do Batistão, das 6h às 12h.

No dia 25, não haverá funcionamento de feira livre na cidade.

Os mercados Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais manterão horário de funcionamento habitual no dia 24, fechando apenas no dia de Natal, 25.

Shoppings

Jardins: todas as lojas do shopping abrirão das 9h às 18h o dia 24. No dia 25, o cinema abrirá ao meio-dia e as demais operações estarão fechadas.

RioMar: no dia 24 de dezembro, todas as lojas abrirão das 9h às 18h. No dia 25, as praças de alimentação, restaurantes e operações funcionarão das 12h às 21h e as demais lojas estarão fechadas.

Aracaju Parque: nesta terça, o shopping funciona das 9h às 18h. Na quarta, estará fechado.

Prêmio: na véspera de Natal, o shopping abre das 9h às 18h. No feriado, estará fechado.

Peixoto: no dia 24, lojas e supermercado abrem das 9h às 18h. Já o setor de alimentação abrirá das 10h às 18h. Já no dia 25, estará fechado.

Mercados e feiras

Os mercados centrais (Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco) e setoriais (bairros) manterão horário de funcionamento habitual no dia 24, fechando no dia 25, quarta-feira.

Ceasa

A Central de Abastecimento de Sergipe, em Aracaju, funcionará no dia 24, em horário regular, das 3h da manhã às 17h. Já no dia, 25, feriado de Natal, estará fechado, retornando normalmente no dia 26.

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas por dia (inclusive para atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica também funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) seguirá de porta aberta, mas apenas com acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família, incluindo as salas de vacinação, a sede administrativa da SMS e o Centro de Atendimento e Triagem da Síndrome Gripal, que retornam ao funcionamento na quinta-feira, 26. Os atendimentos pelo Programa Ver a Vida também estarão suspensos durante o período.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no ponto facultativo e no feriado, 24 e 25, respectivamente.

Detran/SE

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) funcionará na segunda-feira, 23, das 07 às 17h e estará fechado nos dias 24 e 25. O serviço restabelecerá o atendimento na quinta-feira, 26, com funcionamento normal.

Banese

As agências do Banese funcionarão no dias 24, das 9h às 11h. Já no dia 25 de dezembro, estarão fechadas, seguindo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Ferreira Costa

Dia 24: funciona das 8h às 17h

Dia 25: fechado