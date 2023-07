Férias: Energisa dá dicas para as crianças brincarem com segurança

As férias escolares já começaram e os pais precisam ficar atentos com as crianças e adolescentes em casa para evitar acidentes envolvendo eletricidade. A Energisa orienta sobre os principais cuidados em casa e na rua para que as férias ocorram com segurança.

Nesse período de férias, é comum o uso por mais tempo de videogames e de celulares para jogos. O coordenador de Segurança e Saúde da Energisa em Sergipe, Robson Jezler, orienta sobre os principais cuidados com o uso desses equipamentos.

“É importante não usar aparelhos eletrônicos quando estiverem carregando. Jamais utilize fones de ouvidos quando o celular estiver conectado à tomada, pois pode provocar choques elétricos. Pedimos que os pais orientem sobre os filhos a não utilizarem esses aparelhos enquanto carregam”, alerta Robson.

A exposição aos riscos de acidentes elétricos é diferente para cada faixa etária. Crianças menores precisam ser monitoradas o tempo todo para que não coloquem plugues na boca, não mexam, nem puxem fios, cabos ou extensões, nem insiram objetos na tomada. Ao ligar o videogame ou a TV, não use benjamins (Ts) porque podem sobrecarregar e aquecer as tomadas, causando um curto-circuito e até incêndios de grandes proporções.

Quando a brincadeira for ao ar livre, é importante redobrar os cuidados ao empinar pipas. A orientação é soltar pipa longe da rede elétrica, em áreas abertas como campos, parques e praias. No período de janeiro a junho, já foram registradas 21 ocorrências de pipas na rede elétrica, impactando o fornecimento de energia para 22 mil clientes.

“As pessoas nunca devem tentar retirar as pipas presas na fiação e postes de energia. Em caso de interrupção de energia ou cabo partido, acionar a Energisa o mais rápido possível pelos nossos canais para evitar acidentes. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, equipados com todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica.”, acrescenta Robson

Confira as dicas da Energisa para prevenir acidentes elétricos com a criançada:

Faça uma revisão periódica e mantenha as instalações elétricas de sua residência em bom estado;

Não use fios emendados, velhos ou danificados, nem deixe-os expostos e soltos;

Coloque protetores nas saídas de energia e use tomadas no novo padrão do Inmetro;

Evite usar benjamins (conhecidos como T) ou extensões, pois podem provocar superaquecimento, curtos-circuitos e até incêndios;

Não deixe que as crianças fiquem colocando ou retirando aparelhos elétricos da tomada;

Lembre-se: água e eletricidade não combinam. Deixe aparelhos elétricos longe da água e, ao usar qualquer equipamento, esteja sempre com calçados e mãos secas;

Nunca aproxime bastões, hastes ou outros objetos de fios e cercas elétricas;

Por fim, não solte pipas em dias de chuva ou de vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas