“Ferraz in Brejo”: Luiz Ferraz grava primeiro audiovisual neste domingo, 27 de abril

Gravação acontece em Brejo Grande e reúne vários artistas como Franquinho Vaqueiro, Antônio O Clone, Larissa Costa e Bia Brasil

O cantor Luiz Ferraz, artista da Augustus Produções, escolheu sua cidade natal como cenário para eternizar um marco na carreira. O município de Brejo Grande, no litoral norte de Sergipe, será palco da gravação do seu primeiro audiovisual intitulado ‘Ferraz in Brejo’, projeto que será realizado neste domingo, 27 de abril, a partir das 15h, em um evento aberto ao público.

A gravação contará com a participação de artistas sergipanos que Luiz Ferraz tem afinidade, como Antônio o Clone, Franquinho Vaqueiro, Larissa Costa, Bia Brasil, entre outros convidados. O projeto tem caráter afetivo, já que representa a conexão de Luiz com suas raízes e com o estilo musical que mais se identifica.

“Esse projeto é um presente não só para a minha cidade, mas para o povo que sempre acreditou em mim. Ferraz in Brejo é sobre cantar em casa, mostrar a força do trabalho e dos nossos sonhos. Eu estou ansioso e muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha carreira”, afirmou Luiz Ferraz.

A proposta do audiovisual é traduzir em música e imagem a trajetória de um artista em plena ascensão, reforçando sua identidade e o vínculo com a terra natal. A expectativa é que o evento também movimente a economia local e atraia visitantes de toda a região para prestigiar esse marco na carreira de Luiz Ferraz.

Foto: Juracy Feitosa

Por Hivy Rhafaella