Ferreira Costa realiza Press Day e reforça impacto da Black Friday na economia de Aracaju

O Evento reuniu imprensa e parceiros para destacar crescimento das vendas, geração de empregos e fortalecimento do comércio local durante a campanha

Na manhã desta terça-feira (04/11), a Ferreira Costa promoveu o Press Day – Black Friday em sua filial de Aracaju, localizada na Avenida Tancredo Neves, no bairro Inácio Barbosa. O encontro reuniu representantes da imprensa e parceiros estratégicos para um café da manhã especial no auditório da loja, com o objetivo de destacar a importância da Black Friday para o desenvolvimento do varejo local e o fortalecimento da economia sergipana.

Durante o evento, os participantes puderam conhecer de perto as estratégias da empresa para o período promocional e os resultados já observados nas primeiras semanas da campanha. A filial de Aracaju registrou um aumento de 30% na procura por produtos da Black Friday em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para os setores de eletrodomésticos, móveis, decoração e utilidades domésticas.

No ambiente digital, a empresa também comemora resultados expressivos. O aplicativo da Ferreira Costa registrou crescimento de 40% na procura neste período, reflexo direto dos investimentos em tecnologia e experiência do usuário. Para oferecer uma navegação ainda mais eficiente, a companhia implementou o uso de inteligência artificial em seus canais digitais, permitindo recomendações personalizadas de produtos conforme o perfil e as preferências de cada cliente.

Outra novidade é o lançamento do canal de vendas corporativas online — www.empresas.ferreiracosta.com — voltado para atender às necessidades de empresas e profissionais que buscam soluções em grande escala com praticidade e condições especiais.

Entre os benefícios oferecidos aos clientes durante a campanha estão ofertas relâmpago, preços exclusivos online, parcelamento em até 10x sem juros, desconto no PIX (em produtos selecionados), entrega rápida e frete grátis em milhares de produtos disponíveis tanto no site quanto no app.

Para atender à demanda ampliada, a loja vai estender seu horário de funcionamento durante o período da Black Friday, abrindo as portas na sexta-feira (28/11) e no sábado (29/11) das 8h às 22h, e no domingo (30/11) das 8h às 20h. A operação também ganha reforço com a contratação de mais de 30 colaboradores temporários, além da ampliação do banco de talentos da empresa, que segue com vagas abertas para diversos setores e oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

De acordo com levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, o comércio varejista do município deve encerrar o ano de 2025 com crescimento de 6,2% nas vendas em comparação a 2024, impulsionado por campanhas sazonais como a Black Friday e o Natal. O dado reforça o papel da Ferreira Costa não apenas como uma das principais âncoras do varejo sergipano, mas também como agente ativo no fortalecimento da economia local, estimulando o consumo consciente, a geração de renda e a criação de empregos temporários.

Com mais de 140 anos de história, a Ferreira Costa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Aracaju e de todo o estado de Sergipe. A empresa investe continuamente em inovação, capacitação de colaboradores e experiência de compra, unindo tradição e modernidade para oferecer aos clientes atendimento de excelência e promoções verdadeiramente vantajosas.

A Black Friday deste ano reforça esse propósito, consolidando a marca como referência em confiança, qualidade e contribuição para o crescimento sustentável do varejo regional.

Sobre a Ferreira Costa:

Com 141 anos de história, a Ferreira Costa (@ferreiracosta), maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas nove lojas, a Ferreira Costa também possui o e-commerce www.ferreiracosta.com e o App, com entrega para todo Brasil.

