Fesbell 2025: maior feira de beleza do primeiro semestre encerra nesta terça-feira, 18

Cabeleireiros, maquiadores, barbeiros, manicures, outros profissionais do setor e amantes da beleza ainda podem comparecer na feira das 13h às 21h

A Feira de Beleza e Cosméticos (Fesbell) encerra nesta terça-feira, 18, sua décima edição, consolidada como o maior evento do setor no primeiro semestre em Sergipe. Realizada no Iate Clube de Aracaju, a feira reuniu, entre os dias 16 e 18 de março, profissionais, marcas e entusiastas da beleza em uma verdadeira imersão de conhecimento e negócios.

Com mais de 60 empresas expositoras, o evento trouxe uma programação diversificada, incluindo workshops, demonstrações ao vivo e promoções especiais, com descontos de até 70%. Cabeleireiros, maquiadores, barbeiros, manicures, outros profissionais do setor e amantes da beleza ainda podem comparecer na feira das 13h às 21h.

Para o idealizador da feira, Daniel Aragão, a Fesbell já se tornou um marco no calendário da beleza em Sergipe. “O evento impacta diretamente o mercado, gerando empregos e movimentando a economia local. Além disso, proporciona um espaço essencial para formação de parcerias e expansão de negócios”, destacou.

O setor de cosméticos e serviços estéticos continua em ascensão no Brasil, o que torna a Fesbell uma vitrine estratégica para marcas e profissionais que buscam se destacar e acompanhar as transformações do mercado.

Além de impulsionar a economia, a feira também cumpriu seu papel social. A entrada foi garantida mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, revertido ao programa Mesa Brasil/SESC, beneficiando instituições sociais.

Para quem participou, a Fesbell 2025 já gera expectativas, consolidando-se como o ponto de encontro anual para os amantes da beleza e empreendedores do setor. Mais informações sobre a feira podem ser acessadas no site oficial: www.feiradabelezaaracaju.com.br.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Assessoria de Imprensa