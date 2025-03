Fesbell Aracaju celebra 10 anos como a maior Feira de Beleza e Cosméticos

Com mais de 60 empresas expositoras, a feira oferece workshops, demonstrações ao vivo e promoções imperdíveis, com descontos de até 70%

A Feira de Beleza e Cosméticos (Fesbell) chega à sua décima edição consolidada como a maior do setor no primeiro semestre em Sergipe. Entre os dias 16 e 18 de março, das 13h às 21h, o Iate Clube de Aracaju será palco para profissionais e marcas do setor, proporcionando uma imersão completa em conhecimento, inovação e oportunidades de negócios.

Com mais de 60 empresas expositoras, a feira oferece workshops, demonstrações ao vivo e promoções imperdíveis, com descontos de até 70%. O evento atrai cabeleireiros, maquiadores, barbeiros, manicures e todos os apaixonados por beleza que desejam se atualizar sobre produtos, técnicas e tendências do mercado.

“A Fesbell já faz parte do calendário da beleza em Sergipe e impacta diretamente o mercado, gerando emprego e movimentando a economia”, destaca Daniel Aragão, idealizador do evento. O crescimento do setor de cosméticos e serviços estéticos no Brasil impulsiona a feira como um ambiente essencial para conhecer inovações, firmar parcerias e expandir os negócios.

Além de seu impacto econômico, a Fesbell também reforça seu compromisso social. A entrada no evento será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao programa Mesa Brasil/SESC, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.

Não perca essa oportunidade de explorar o universo da beleza e potencializar sua carreira! Para credenciamento e mais informações, acesse: www.feiradabelezaaracaju.com.br

Por Assessoria de Imprensa