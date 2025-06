Festa de São João da AMO acontecerá na terça-feira 17 com trio pé de serra

A tradicional Festa de São João da Associação dos Amigos da Oncologia – AMO – será realizada na próxima terça-feira, 17, a partir das 9h, no salão de eventos do Oratório de Bebé, localizado na Avenida Desembargador Maynard, no bairro Cirurgia, em Aracaju.

Mais de 500 pessoas são esperadas para celebrar esta data comemorativa, que tem como principal objetivo promover a socialização entre os assistidos que lutam contra o câncer, levando-os para um ambiente de alegria e descontração.

O evento terá como atração principal o cantor Sena – Trio Forró na Roça. Haverá, também, concursos de forró, de rei e rainha do milho, sorteio de balaios e brindes, danças temáticas, canto coral junino, comidas típicas e muito mais.

