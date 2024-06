Festa do Caminhoneiro começa  em neste sábado em Itabaiana

A 57ª Feira do Caminhão e Festa dos Caminhoneiros começa neste sábado (08) em Itabaiana.

Grandes atrações como Leonardo, Zé Neto e Cristiano, Eduardo Costa, Maiara e Maraisa, Henry Freitas e Felipe Amorim irão abrilhantar um dos maiores eventos do país. A Feira do Caminhão ser aberta oficialmente, nesse domingo (09), no estacionamento do Shopping Peixoto.

“Esta será uma das maiores edições desta festa que atrai públicos de todas as idades e de todos os municípios sergipanos”, disse Adailton Sousa (PL), prefeito de Itabaiana. As Feira do Caminhão e Festa dos Caminhoneiros serão encerradas na véspera do Dia de Santo Antônio, padroeiro daquele município sergipano.

Confira a programação:

DIA 08/06 – SÁBADO

08:00h – NA BOLÉIA COM SAÚDE

RICARDO MART

SANDRINHA RAVELLY

17:00h – JOGO DOS CAMINHONEIROS (CAMPO DO SESI)

DIONES COSTA

MARQUINHOS SOFRÊNCIA

20:30h – QUERMESSE (PÇA. FAUSTO CARDOSO)

BABY SOM

DIA 09/06 – DOMINGO

07:00h – CARREATA MIRIM

CONCENTRAÇÃO: CALÇADÃO DR. AIRTON TELES

16:00H – SHOWS ARTÍSTICOS (PRAÇA DE EVENTOS)

19:00H- ABERTURA OFICIAL DA FEIRA DO CAMINHÃO (ESTACIONAMENTO DO SHOPPING PEIXOTO)

19:30H – APRESENTAÇÃO DA RAINHA DOS CAMINHONEIROS 2024

19:40h – TATUA E BANDA

22:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES (FEIRA)

PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)

O CLONE

JAMANTA SHOW

NATHANZINHO LIMA

MIKAEL SANTOS

LÉO LOPES

JÂNIO LINHARES

ALINE SOUZA

ALMA GÊMEA

DANIELZINHO JR

REINAN SANTOS

DIA 10/06 – SEGUNDA-FEIRA14:00h – ABERTURA DOS STANDS

18:00h – CARLOS GREG (PALCO FEIRA)

19:30h – ZITO COSTA E RAFAEL (PALCO FEIRA)

21:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)

MARCIA FELIPE

LUAN SANTANA

HUGO & GUILHERME

NATHAN

VITOR FERNANDEZ

FELIPE AMORIM

DIA 11/06 – TERÇA-FEIRA

14:00h – ABERTURA DOS STANDS

18:00h – EDY FONSECA (PALCO FEIRA)

19:30h – GILENO XAVIER (PALCO FEIRA)

21:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)

CINTURA FINA

MAIARA E MARAISA

EDUARDO COSTA

XAND AVIÃO

CALCINHA PRETA

HENRY FREITAS

DIA 12/06 – QUARTA-FEIRA

05:00h – ALVORADA FESTIVA – MEGA CARREATA CONCENTRAÇÃO: AV. DR. LUIZ MAGALHÃES

12:00h – ALMOÇO DO CAMINHONEIRO (A.A.I)

FORRÓ BRASIL

LAIRTON

ZUERÕES DO FORRÓ

14:00h – ABERTURA DOS STANDS

18:00h – CARREATA ALUSIVA À SANTO ANTÔNIO (CONCENTRAÇÃO IGREJA SÃO CRISTÓVÃO)

BENÇÃO DAS CHAVES (AV. FRANCISCO BRAGANÇA)

18:00h – JADSON LISBOA (PALCO FEIRA)

19:30h – VANICLÉIA (PALCO FEIRA)

21:00h – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

PROGRAMAÇÃO MUSICAL (PRAÇA DE EVENTOS)

ERIVALDO DE CARIRA

ZÉ NETO E CRISTIANO

LEONARDO

TARCISIO DO ACORDEON

UNHA PINTADA

SOLANGE ALMEIDA

DIA 13/06 – QUINTA-FEIRA

16:00h – PROCISSÃO ALUSIVA A SANTO ANTÔNIO

