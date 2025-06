Festa Junina na Legião da Boa Vontade  celebra a cultura nordestina

Junho é a época do ano marcada pelo brilho encantador das bandeirolas, pelas vestimentas alegres e de cores vibrantes e pelo cheio e sabor inconfundíveis das deliciosas e tradicionais comidas típicas do São João. Foi nesse calor humano que as festas juninas proporcionam, que as crianças, jovens, adultos e idosos atendidos pela LBV, celebraram um semestre inteiro de atividades sociais, culturais e educativas, no Centro Comunitário de Assistência Social da instituição.

O evento trouxe a essência da cultura nordestina em cada detalhe, reforçando a importância da tradição e do pertencimento cultural, afinal, é mais do que uma celebração festiva na Região, é uma expressão da identidade do nosso povo. A cultura nordestina é marcada pela alegria, resistência e criatividade, que se refletem nas músicas, danças e comidas típicas que encantam gerações. Do baião ao xote, do forró às quadrilhas juninas, tudo ganha vida nesta época do ano, trazendo o legado de artistas como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, que eternizaram essa sonoridade no coração do Brasil.

Os sabores marcantes da canjica, do bolo de milho, carimã, amendoim, do mungunzá, do milho e amendoim cozidos e do famoso mingau de tapioca fazem parte de um verdadeiro banquete nordestino. São alimentos que carregam a ancestralidade e a tradição dos festejos juninos, fortalecendo vínculos afetivos por meio do sabor e da memória afetiva.

Na LBV, a construção da festa foi um processo educativo e participativo. Ao longo das últimas semanas, as crianças mergulharam na história e nas manifestações culturais do Nordeste, compreendendo suas raízes e importância. Inspiradas pelo aprendizado, elas produziram trabalhos artesanais, que foram utilizados na decoração do evento, dando vida ao ambiente com muita criatividade e cores. Um dos espaços virou uma Vila, com as casinhas coloridas e itens típicos da festa. As crianças e idosos também apresentaram danças juninas e coreografias de músicas tradicionais, proporcionando a alegria contagiante do forró. O resultado foi um espetáculo emocionante e bonito de se ver.

O evento reuniu crianças, adolescentes, mulheres e idosos com vestidos rodados, chapéus de palha e camisas xadrez. Para muitos, a festa representou uma oportunidade de vivenciar memórias afetivas. Mais do que um evento comemorativo, a festa junina da LBV reafirma o compromisso da instituição com a promoção da cultura e a valorização das tradições regionais. Em cada sorriso, em cada dança e em cada canto, vemos a essência do povo nordestino: sua força, alegria e união.

Texto e foto ascom LBV