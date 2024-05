Festejos da Rua São João iniciam nesta sexta-feira, dia 31, em Aracaju

A capital sergipana já está em ritmo de festa junina. Para garantir a continuidade da tradição que leva alegria para o povo e atrai turistas para a cidade, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), assegurou o apoio necessário ao Centro Social e Cultural São João de Deus para a realização de mais uma edição dos Festejos Juninos da Rua São João. Celebrando 114 anos de tradição, a festa será iniciada nesta sexta-feira, 31, com atrações musicais, apresentação de quadrilha junina, troca de mastro e muito mais.

A partir das 18h, o público poderá curtir a banda Pavio do Forró, que está sempre presente na festa; às 20h, quem assume é o Trio Os Três Moleques, levando muita música boa para os forrozeiros; a quadrilha junina Século XX se apresenta às 21h30, mostrando o talento e brilhantismo do grupo; e às 22h sobe ao palco Chico Rodrigues e Forró Chic-Chic, com a autêntica cultura do forró. A noite se encerra com a troca do mastro, simbolizando o início dos festejos juninos na capital.

A programação dos Festejos Juninos da Rua São João retorna nos dias 13 a 16 e 20 a 24 de junho. Entre as atrações artísticas, está o tradicional concurso de quadrilhas juninas da Rua São João, popularmente conhecido como “Maracanã das Quadrilhas”. O encerramento da festa ocorre com o Casamento Caipira. Durante o mês de junho, as atrações culturais do evento serão divulgadas no site da Prefeitura de Aracaju e nas redes sociais @prefaracaju e @funcaju.

Segundo o presidente da Funcaju, Luciano Correia, essa é uma festa muito importante para a capital. Este evento faz com que os festejos sejam ainda maiores, mais ricos em cultura, alegria e tradição, além de movimentar a economia e atrair turistas para a cidade. “São 114 anos de história expressos no típico forró pé de serra, nas danças de quadrilha e na união de pessoas que vão até o local para se divertir e celebrar a vida. A Prefeitura de Aracaju não poderia deixar de prestar o apoio fundamental para a realização dos festejos deste ano, que tanto movimentam o setor produtivo do nosso município”, afirma.

Confira a programação desta sexta-feira, 31:

18h: Pavio do Forró

20h: Trio Os Três Moleques

21h30: Quadrilha Junina Século XX

22h: Chico Rodrigues e Forró Chic-Chic

00h: Troca do Mastro

Foto: Silvio Rocha

