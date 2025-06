Festejos criam oportunidades para o empreendedorismo comunitário

Entre bandeirolas, forró e cheirinho de milho cozido no ar, os festejos juninos não celebram apenas a cultura nordestina — também viram vitrine para o empreendedorismo local. Durante o mês de junho, os dois principais shoppings de Aracaju – Jardins e Riomar – transformam-se em charmosos arraiais e abrem espaço para os pequenos empreendedores, por meio de parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), o governo do Estado de Sergipe e a Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM).

No Shopping Jardins, a “Vila do Amor” acontece na Praça de Eventos Orquídea até o dia 30 de junho. São barraquinhas decoradas no clima da festa, mas com um tempero a mais: o da economia criativa. Uma das estrelas do espaço é a barraca da Rede Solidária de Mulheres, recheada de delícias feitas à base de mangaba — fruta símbolo de Sergipe. Antes, o espaço havia sido ocupado por criativos do Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS) e a renda proveniente da venda dos produtos da barraquinha foi destinada à instituição social que atende a pessoas com deficiência.

A “Vila do Amor” acolhe também itens produzidos e comercializados por mulheres vítimas de violência. A diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Gabriela Fonseca, destaca a importância da parceria na realização de eventos que valorizam o empreendedorismo comunitário. “Estar numa vitrine como o shopping, especialmente nesse período junino, tem um significado enorme. É uma chance de mostrar o trabalho das empreendedoras para um público maior, em um espaço de grande visibilidade. As pessoas estão mais abertas a conhecer coisas novas, valorizar o que é da nossa terra, da nossa cultura. E para quem empreende, isso faz toda a diferença, é mais venda, sim, mas também é reconhecimento, é força, transmite profissionalismo e fortalece a confiança do consumidor”, ressalta.

Empreendedorismo jovem

Já no RioMar Aracaju, acontece até domingo, 29 de junho, a Quermesse da Serra do Machado, uma parceria com a Fundação Pedro Paes Mendonça. Por lá, 24 barraquinhas reúnem o melhor do artesanato e da gastronomia do agreste sergipano, mais precisamente do povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. A feirinha proporciona um passeio pelas raízes nordestinas: tem crochê, patchwork, bonecas de pano, laços, artigos religiosos e ilustrações — tudo feito à mão por artesãs da região. E claro, o cardápio é repleto de delícias como canjica, cocada, doces caseiros, balas artesanais, pipoca e licores.

Realizados no último sábado (21), o “Arraiau Pet” e o “Arraiá Kids” do RioMar Aracaju também geraram oportunidades para empreendedores locais como Kely Farias, uma jovem de 20 anos aluna do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), no curso de Redação para o Enem. Ela faz geladinho gourmet e optou por esse produto porque, como o preparo é simples, consegue conciliar com a criação da filha, já que não conta com uma grande rede de apoio. “Além de me ajudar na renda do mês, a participação na festa do RioMar Shopping vendendo meus geladinhos gourmet, foi uma oportunidade para que mais pessoas conhecessem o meu produto, como também ser vista por um grande público”, destaca.

Mais do que pontos de venda, as festas juninas são espaços de conexão, onde o público encontra não só produtos cheios de sabor e afeto, mas também histórias que fazem o São João ter ainda mais sentido. No compasso do xote e do baião, o que se vê é o fortalecimento de uma economia que nasce da coragem de quem arregaça as mangas e faz do próprio talento o seu negócio.

Sugestões de legendas:

Toda a renda proveniente da barraquinha do CIRAS foi destinada à instituição social que atende a pessoas com deficiência

Aluna do IJCPM, Kely Farias concilia a rotina entre os estudos e a produção de geladinho gourmet

Quermesse da Serra do Machado reúne produtos feitos por artesãos do agreste sergipano

Mulheres empreendedoras têm a oportunidade de apresentar seus produtos a clientes do Shopping Jardins

Foto: Arquivo Grupo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação