Festejos juninos devem gerar aumento médio de 20% na cadeia do turismo

Arraiá do Povo, Arraiá Mirim, Arraiá do Arranca Unha, Segundona da Rua São João, Gonzagada, Arrastapé do 18 e concursos de quadrilha. Só mesmo 30 dias de forró para dar conta de tanta festança. E foi exatamente isso que o Governo de Sergipe planejou para os festejos juninos de 2023. Há eventos para todos os gostos e para todas as idades em diversos bairros de Aracaju, e que vão atrair muita gente do interior sergipano e também turistas de outros estados. Aliás, é exatamente essa a expectativa dos representantes do trade turístico, que recebeu com entusiasmo a notícia de que Sergipe vai voltar a ser o ‘País do Forró’. Otimistas, eles apostam em um crescimento de 20%, em média, nos variados segmentos do setor em comparação ao ano passado. o o

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, destaca que a inédita ação do governo é um pleito antigo da hotelaria e dos demais segmentos. A boa nova, segundo ele, reforça a necessidade de trabalhar para fazer junho mais forte para a hotelaria, ficando atrás apenas de janeiro, que é o mês de férias. “Estamos indo para a Bahia [com a Caravana ‘Sergipe é o País do Forró’] divulgar e tentar trazer mais turistas durante todo o mês. Agora, temos oportunidade, atrações, cultura e folclore na Orla da Atalaia com o Arraiá do Povo”, informa ACF Sobrinho.

Nesse contexto, o trade conta também com o Calendário de Eventos de Sergipe 2023, outro pleito antigo da cadeia turística, lançado em março. Vale ressaltar que o calendário é uma ação paralela do governo muito importante pela questão da previsibilidade, pois permite que os empreendimentos do trade se organizem antecipadamente para receber os turistas e que os turistas, por sua vez, possam se programar com antecedência.

“A antecipação da programação dos festejos juninos 2023 logo divulgada facilitou muito o trabalho dos bares e restaurantes para poderem se preparar, se organizar para o evento. Com esses 30 dias de forró, o movimento na cidade vai ser muito maior. Move todo o comércio, move toda a economia e, com certeza, movimenta bares e restaurantes”, analisa o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea.

Mais empregos

Outro impacto decorrente da ampliação do número de dias de festas é a necessidade de contratar mais trabalhadores, mesmo que de forma temporária. Segundo Bruno Dórea, muitos bares e restaurantes vão, sim, reforçar o quantitativo da equipe, pois haverá, por exemplo, horários diferenciados de trabalho com atividades até mesmo na segunda-feira, quando a praxe é que os estabelecimentos deem folga aos funcionários. “Como a movimentação da segunda-feira vai ser maior com essas festas, consequentemente, nos dias seguintes, também vai aumentar. Com isso, vão renovar a equipe, aumentar o número de funcionários para poder trabalhar nesse período”, comenta.

Há ainda outra questão: nesse período, a gastronomia junina nos bares e restaurantes é naturalmente exaltada. Os estabelecimentos adaptam os cardápios com as delícias juninas feitas à base de milho, como canjica, além de arroz doce, caruru e sem esquecer o amendoim cozido, Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. Hotéis, bares e restaurantes ganham ares juninos com decoração tradicional feita com chita e palha para oferecer o aconchego que as celebrações a Santo Antônio, São João e São Pedro sempre têm.

A expectativa de crescimento também é grande no segmento de viagens. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (ABV/SE), Ravison Souza, acredita que haverá um aumento em torno de 20% nessa área – esse percentual, aliás, é o mesmo apontado pelos outros representantes do trade ouvidos para esta matéria. Ravison cita, por exemplo, os empreendimentos de receptivo que devem ampliar, além do número de funcionários, a quantidade de veículos para atender à demanda de passageiros. Inclusive, quanto aos passeios para roteiros no interior do estado, a exemplo de pontos turísticos famosos como os Cânions do São Francisco.

Mais responsabilidades

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) mantém importante relação com os atores do trade turístico e também com os agentes que garantem a realização e a segurança dos eventos, a exemplo do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, dentre outras instituições. Desse modo, para tornar reais e seguros os 30 dias de forró idealizados pelo Governo do Estado, a responsabilidade da Setur foi mais do que redobrada, objetivando, também, alcançar impactos ainda mais positivos para a economia do estado.

Também otimista quanto aos bons impactos econômicos, o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, explica que o Observatório de Sergipe está montando dados para avaliar o percentual de emprego e renda a ser gerado em junho. “Com certeza, esses 30 dias de forró vão impactar de maneira muito positiva todos os segmentos do turismo. Vai dinamizar ainda mais a nossa economia”, considera. E complementa: “Além de divulgar que o Sergipe é o ‘país do forró’, vamos, também, enaltecer nossas belezas naturais, artesanato, cultura e gastronomia. Vamos consolidar e fortalecer o Destino Sergipe!”.

Por Laudicéia Alves