Festejos juninos se concentram na Rua São João nesta segunda-feira

Bobinhos do Forró, Quadrilha Buscapé e Tonho Baixinho são as atrações da Segundona do Turista

Já são 10 dias de festa sem parar na capital do ‘país do forró’. Após a maratona intensa de shows no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, de terça-feira a domingo, a festa nesta segunda-feira, 10, será na Rua São João, em mais uma ‘Segundona do Turista’, que começa às 18h com a apresentação dos Bobinhos do Forró. Logo em seguida, às 20h, a Quadrilha Buscapé invade o tablado com muito xaxado. Para encerrar a noite, Tonho Baixinho vai colocar o público para arear a fivela a partir das 20h30.

Os festejos à beira-mar no Arraiá do Povo retornam na terça-feira, 11, com mais uma ‘Terça do Arrocha’, que trará ao Palco Rogério Luanzinho Morais, às 19h, Tayrone a partir das 21h, e Pablo, que começará o show às 23h.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Confira a programação:

Segundona do Turista (Segunda-feira – 10/06)

18h – Bobinhos do Forró

20h – Quadrilha Buscapé

20h30 – Tonho Baixinho

Arraiá do Povo (Terça-feira – 11/06)

Palco Rogério

19h – Luanzinho Morais

21h – Tayrone

23h – Pablo

Vila do Forró (11/06)

Coreto da Eneva

17h30 – Trio Vassoural

Barracão da Sergipe

19h – Grilo Forró

20h30 – Quadrilha Junina Xodó da Vila

21h30 – Sérgio Lucas

Foto: Igor Matias