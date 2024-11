Festival Carnivoria está de volta a Aracaju no fim de semana

Neste fim de semana, o público terá a oportunidade de apreciar bons cortes de carne acompanhados de cerveja artesanal e muito rock n’ roll no estacionamento do Shopping Jardins

O maior festival itinerante de churrasco do país retorna ao Shopping Jardins e promete fazer a alegria dos apreciadores de um bom corte de carne e do rock n’rol. O Carnivoria acontece no estacionamento D do shopping nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro. O acesso é gratuito.

Aos sábados, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h, superchefs assadores irão proporcionar uma experiência gastronômica única aos visitantes. Estações com cortes especiais, cervejas artesanais, espaço kids e shows ao vivo integram as atrações do evento que brindará o público de todas as idades com o melhor do churrasco mundial.

Para os que curtem um bom rock n’ roll, as bandas Bad Name, Rush Cover, Tessera darão o tom do festival no sábado, 16. Já no domingo, 17, se apresentam as bandas Valvulados, Loop e Mr. Skull.

No fim de semana seguinte, as bandas sergipanas Superhits, Seasons e Queen Tributo farão a alegria do público no sábado, 23. No domingo, 24 de novembro, as bandas Newrox, Rock 79 e Club 80 encerrarão o festival ao som do melhor do rock feito em Sergipe.

Carnivoria

O quê? Festival de churrasco com superchefs assadores, estações com cortes especiais, cervejas artesanais, espaço kids e shows ao vivo.

Quando? 16, 17, 23 e 24 de novembro (sábados e domingos).

Onde? Estacionamento D do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

