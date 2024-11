Festival Carnivoria terá sessão extra neste feriado, em Aracaju

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, o público poderá apreciar um bom churrasco ao som de rock n’ roll no estacionamento do Shopping Jardins

O feriado desta quarta-feira, 20 de novembro, ganha uma dose extra de diversão no Shopping Jardins. O maior festival itinerante de churrasco do país realizará uma sessão extra, das 12h às 22h, no estacionamento D e retornará no sábado e domingo, 23 e 24 de novembro. O acesso será gratuito.

Dentre as delícias preparadas por chefs churrasqueiros a partir de diferentes técnicas, estão: carne de sol, porchetta, costelinha BBQ, varal de cupim, Texas brisket, burger, choripan, linguiça defumada, pão de alho, bife ancho, costela fogo de chão, legumes e arroz carreteiro.

Além das estações de gastronomia, o Carnivoria oferece chope da Uçá Cervejaria, drinques Max Galvão e espaço kids para a diversão da criançada. Nesta quarta-feira, 20 de novembro, às 13h30, a boa música ao vivo ficará por conta da Banda 220. Às 16h30, Sargento Mostarda sobe ao palco e brinda o público com Beatles cover e, às 19h30, Násio anima o público.

No fim de semana, as bandas sergipanas Superhits, Seasons e Queen Tributo fazem a alegria do público no sábado, 23. No domingo, 24 de novembro, as bandas Newrox, Rock 79 e Club 80 encerram o festival ao som do melhor do rock feito em Sergipe.

Carnivoria

O quê? Festival de churrasco com superchefs assadores, estações com cortes especiais, cervejas artesanais, espaço kids e shows ao vivo.

Quando? 20, 23 e 24 de novembro (quarta, sábado, das 12h às 22h, e domingo das 12h às 20h).

Onde? Estacionamento D do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

