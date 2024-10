Festival Cena Nordeste desembarca em Aracaju nos dias 11 e 12

O Cena Nordeste é um projeto itinerante realizado pelo Consórcio Nordeste, com apoio das secretarias de Cultura dos nove estados da Região, com a finalidade de proporcionar um intercâmbio que reunirá expressões da arte e da cultura dos nove estados, fomentando a promoção de acesso à cultura da Região.

O sétimo estado a receber o festival é Sergipe, nos dias 11 e 12 de outubro, no Centro de Criatividade, em Aracaju. Ao longo dos dois dias, a programação contará com mostras integradas envolvendo shows, espetáculos, oficinas, feira de artesanato, espaço gastronômico, mostra audiovisual e intervenções artísticas.

A abertura oficial do festival ocorre na sexta-feira (11), às 18h, na Concha do Centro de Criatividade com a participação do presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap SE), Gustavo Paixão.

Dando continuidade ao festival, a próxima capital a recebê-lo é Fortaleza, nos dias 16 e 17 de novembro, finalizando a primeira edição do projeto em Salvador, nos dias 6 e 7 de dezembro.

Mais informações, acessar o perfil do Instagram @cenanordestefestival.

Serviço:

Festival Cena Nordeste Sergipe

Data: 11 e 12 de outubro (sexta-feira e sábado)

Horário: 9h às 23h e 9h às 00h, respectivamente

Local: Centro de Criatividade (Rua Dom Bôsco, 119-149, Cirurgia – Aracaju – SE)

De Assessoria de Comunicação