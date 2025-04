Festival Cultural de Cenas Curtas acontecerá em Aracaju de 02 a 04 de maio

Com entrada gratuita, evento será realizado nos bairros Santo Antônio e Industrial, e contará com vasta programação teatral, musical, circense e de dança.

Os bairros Santo Antônio e Industrial, em Aracaju, sediarão o Festival de Cenas Curtas nos próximos dias 02, 03 e 04 de maio. O evento, realizado pela Invenção Produções Artísticas, através da Lei Paulo Gustavo, promoverá apresentações teatrais, circenses e de dança, além de oficinas formativas nestas três áreas e shows musicais com artistas sergipanos. A programação será gratuita e aberta ao público.

A atriz, produtora e coordenadora do projeto, Talita Calixto, explica que a realização de um festival de cenas curtas, com até 15 minutos de duração, possibilita que mais artistas possam apresentar seus projetos em um só evento, tornando-o uma vitrine e espaço de diálogo para que o público possa conhecer o trabalho e as potencialidades destes profissionais.

“Em geral, quando temos apresentações de maior duração, é necessário reduzir o número de convidados. Então, propusemos fazer algo diferente, de modo que poderemos assistir a 10 projetos artísticos, de curta duração, em dois dias de festival, no sábado e no domingo. Mas também teremos uma programação pedagógica, que já começa na sexta-feira, e shows com bandas sergipanas”, salienta Talita Calixto.

Apresentações, oficinas e shows

Na sexta-feira, 02, acontecerão as oficinas de teatro, das 14h às 18h, com o professor, ator e diretor do Grupo Imbuaça, Manoel Cerqueira; e de dança-teatro, das 19h às 22h, com o professor, ator e bailarino Ybine Dias. Neste dia, as atividades ocorrerão na sede do Grupo Imbuaça, no bairro Santo Antônio (Rua Muribeca, n. 4).

Também realizada na sede do Grupo Imbuaça, a programação do sábado, 03, contará com a oficina de circo, que será ministrada das 08h às 12h e das 14h às 18h, pelo artista, psicólogo, ator, diretor e palhaço pernambucano, Rafael Gentileza. Já à noite, das 19h às 21h, serão apresentadas cinco cenas curtas de diferentes linguagens artísticas.

No domingo, 04, o palco do evento passará a ser o Quadrilhódromo da tradicional Rua São João, no bairro Industrial. A partir das 16h, o público poderá conhecer mais cinco projetos artísticos de curta duração; e, a partir das 19h, dançar e curtir ao som do cantor Jão Luís, e da banda Oito Cotovelos.

O número de participantes nas oficinas pedagógicas será limitado a 20 pessoas por turma, e as inscrições podem ser realizadas por meio de link disponibilizado no perfil do instagram @in.ven.cao , da Invenção Produções Artísticas, que também divulgará, no canal, a programação completa de cenas curtas.

O Festival de Cenas Curtas é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Federal n. 195/2022), por meio do Edital 07/2023 Ilma Fontes, na categoria Realização de Mostras e Festivais, executado pelo Governo de Sergipe através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê – Funcap.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEXTA-FEIRA (02 DE MAIO)

Local: Sede do Grupo Imbuaça (Rua Muribeca, n. 4 – Santo Antônio)

Das 14h às 18h: Oficina de Teatro, com Manoel Cerqueira

Manoel Cerqueira é ator do Grupo Imbuaça, contador de história, e professor de História e Artes.

Das 19h às 22h: Oficina de Dança-teatro, com Ybine Dias

Ybine Dias é sergipano, intérprete e pesquisador. É formado em Filosofia e Artes Cênicas, com mestrado em Estética e Culturas Visuais pela Universidade Jean Moulin Lyon 3, na França, país onde também integrou o Jeune Ballet Désoblique. Atualmente, atua no Collectif Centrifuge, coletivo franco-brasileiro de dança-teatro com o qual desenvolve criações híbridas e translinguísticas.

SÁBADO (03 DE MAIO)

Local: Sede do Grupo Imbuaça (Rua Muribeca, n. 4 – Santo Antônio)

Das 08h às 12h, e das 14h às 18h : Oficina de Circo, com Rafael Barreiros/Dom Gentileza

Rafael Gentileza é Arte educador, psicólogo, professor, ator, diretor e palhaço. Ele atua há vinte anos como formador em palhaço para o projeto de Palhaçoterapia da Faculdade de Saúde de Pernambuco – FCM/UPE. É coordenador do Espaço Casa do Farol, em Olinda (PE), além de coordenar a formação cênica de projetos de Palhaçoterapia nas faculdades: FCM/UPE, UNICAP, UNINASSAU e FOP/UPE.

Das 19h às 22h: Apresentações de Cenas Curtas

DOMINGO (04 DE MAIO)

Local: Quadrilhódromo da Rua São João, bairro Industrial.

Das 16h às 18h45: Apresentações de Cenas Curtas

19h: Show de Jão Luís e banda

21h: Show da banda Oito Cotovelos

Fonte e foto assessoria Circular Cultura