Festival de Carros Antigos fortalece calendário turístico de Aracaju

A Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju, recebeu, nos dias 5 e 6 de setembro (sexta-feira e sábado), a 5ª edição do Festcas (Festival de Carros Antigos de Sergipe). Realizado pela Federação Sergipana de Automobilismo, em parceria com o Clube Antigos de Sergipe, o evento contou com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur).

Consolidado como o maior encontro de veículos antigos do estado e um dos mais relevantes do Nordeste, o Festcas reuniu mais de 300 modelos clássicos, vindos de diversos estados, atraindo colecionadores, turistas e entusiastas do automobilismo. A programação, além da exposição de raridades sobre rodas, incluiu apresentações musicais.

“Esse é um evento que movimenta muito em turismo em função da grande quantidade de pessoas que vieram de outros lugares. A economia da nossa cidade também aproveita esse movimento, já que são 300 carros sendo abastecidos, usando as oficinas”, explicou Kennedy Fonseca, presidente da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA).

O colecionador Sidney Soares teve a oportunidade de receber visitantes de outros estados do Brasil e até de fora do país. “Esteve aqui um pessoal de Minas Gerais, pessoas de diversos lugares, conversei com gringo aqui, até da Argentina, que esteve perguntando pelos carros”, ressaltou.

Pelo terceiro ano consecutivo, Amilton Célio saiu da Bahia para participar do evento como expositor. “Estamos aqui prestigiando esse evento incrível. Em Aracaju é um evento que vem crescendo a cada ano, consolidando o evento de carros antigos, enaltecendo os antigomobilistas”, comentou.

Para o secretário municipal do Turismo, Fábio Andrade, a iniciativa também valoriza a cidade como destino turístico. “O Festcas atrai visitantes, movimenta nossa rede hoteleira, bares e restaurantes, além de fortalecer o calendário cultural e turístico da capital. Esse é o papel da Prefeitura: apoiar eventos que gerem experiências únicas para a população e para quem visita Aracaju”, destacou.

Foto: Kaio Espínola/Setur