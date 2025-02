Festival de Cenas Curtas Denys Leão abre inscrições para estudantes

Estão abertas as inscrições para o I Festival de Cenas Curtas Denys Leão, iniciativa do grupo teatral A Tua Lona, que busca incentivar a formação artística e ampliar o acesso às artes cênicas para estudantes do ensino médio da rede pública estadual de Sergipe. O evento é realizado por meio da Lei Paulo Gustavo do Estado de Sergipe e homenageia o ator, iluminador, diretor e professor de teatro Denys Leão, figura fundamental no cenário teatral sergipano desde 1974.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 17 de fevereiro e 17 de março, por meio do edital disponível no Instagram do grupo teatral A Tua Lona. O festival ocorrerá em três dias, com apresentações e premiação das melhores cenas.

Para participar, os interessados devem enviar ficha técnica da cena, cópias dos documentos dos participantes, autorização dos responsáveis para menores de idade, resumo da cena e proposta artística, além do texto dramatúrgico, caso haja. A comissão organizadora avaliará as inscrições com base em critérios eliminatórios e classificatórios, selecionando dez cenas para a programação oficial. Os grupos escolhidos contarão com assessoria pedagógica do grupo teatral A Tua Lona, com até três encontros preparatórios. O resultado será divulgado em 21 de março, na página oficial do grupo.

As cenas serão analisadas por um júri composto de profissionais das artes cênicas, os quais avaliarão os trabalhos inscritos conforme os critérios estabelecidos no edital. As premiações contemplam categorias como melhor cena, atuação, direção, texto, cenário, figurino e identidade visual.

De acordo com a coordenação do festival, representada por Euler Lopes, a iniciativa busca estimular a participação dos estudantes no teatro e incentivá-los a experimentar a construção de cenas teatrais. “O maior objetivo é que esses estudantes experimentem a construção dessas cenas e se sintam, acima de tudo, os protagonistas”, destacou.

Foto: Assessoria Grupo Teatral A Tua Lona