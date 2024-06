Festival de Inverno de Campos do Jordão 2024 chega à sua 54ª edição

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, considerado o mais prestigiado evento de música clássica da América Latina, chega à sua 54ª edição em 2024. O festival, que teve uma interrupção apenas em 2020 devido à pandemia, acontecerá de 29 de junho a 28 de julho. As apresentações serão realizadas em diversos locais de Campos do Jordão e na Sala São Paulo, oferecendo uma programação diversificada e acessível. Este evento é promovido pela Fundação Osesp e pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.



Festival de Inverno de Campos do Jordão // Divulgação/PMCJ

Desde sua criação em 1970 pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o Festival de Campos do Jordão se destaca por combinar uma programação de concertos com um robusto trabalho pedagógico. Ao longo de suas edições, consolidou-se como o maior festival de música clássica da América Latina, proporcionando aos bolsistas a oportunidade de aprender com renomados músicos internacionais.



Campos do Jordão completou 150 anos em 29 de abril de 2024

Além disso, o festival contribui significativamente para a vida cultural de Campos do Jordão e arredores, ampliando o acesso à música erudita e oferecendo uma experiência cultural enriquecedora para todos os participantes.

Espaços instagramáveis do Arraiá do Povo

Nas noites do Arraiá do Povo, sergipanos e turistas formam filas para eternizar sua passagem pela estrutura na Orla da Atalaia, aproveitando os diversos espaços instagramáveis. Quem acessa o local pela Vila do Forró encontra casinhas típicas, uma capela e o Coreto da Eneva, presentes desde 2023. Este ano, a novidade é a Casa de Taipa Valtinho do Acordeon, uma homenagem ao renomado sanfoneiro nordestino, falecido recentemente. A Casa de Taipa traz um momento de nostalgia para aqueles que cresceram no interior do estado e viveram em construções de barro.



Esvetlana Bonfim foi com a mãe e com o filho aos espaços instagramáveis // Foto: Diego Souza

O espaço também conta com cenários em frente ao Barracão da Sergipe, painéis de lambe e o Corredor Cultural, apresentando aspectos da cultura sergipana. Esses locais se tornaram cenários populares para selfies e vídeos, compartilhados nas redes sociais como lembranças do maior festejo junino de Sergipe. Muitos turistas destacam a atmosfera encantadora e a estrutura bem planejada dessa que é uma das maiores festas juninas do Brasil.

Aerolíneas Argentinas retoma voos diretos para Porto Seguro

Após um hiato de mais de cinco anos, a Aerolíneas Argentinas reiniciará os voos diretos entre o Aeroparque (AEP), no coração de Buenos Aires, e Porto Seguro (BPS), na Bahia, a partir de 6 de julho. Inicialmente, a nova rota terá uma frequência semanal, aumentando para duas vezes por semana a partir de 18 de setembro. Os voos decolam de Porto Seguro à noite e partem de Buenos Aires durante a tarde. Atualmente, a única opção direta para os passageiros que saem de Porto Seguro é o voo para o aeroporto internacional de Ezeiza (EZE), operado pela Gol Linhas Aéreas aos sábados.

Galeria do Rock: de alfaiates a ícone da cultura urbana

Criada como um espaço para comércios tradicionais e dominada por alfaiates, a galeria abraçou nova identidade nos anos 1990 e está sempre se reinventando. Inaugurado nos anos 1960 como Centro Comercial Grandes Galerias, o espaço foi impactado pela popularidade dos shopping centers na década de 1970, resultando em desvalorização e abandono por cinco anos. A partir de 1976, a abertura da loja de discos Wop Bop atraiu os punks, transformando gradualmente a galeria em um ponto de música e contracultura.



Galeria do Rock // Foto: Vânia Wolf/Flickr

Hoje, a histórica Galeria do Rock é um espaço diversificado, atendendo a skatistas, otakus, amantes do hip hop, tatuadores e cabeleireiros especializados em cortes afros. As lojas de discos e artigos musicais permanecem como principais atrações, e a galeria destaca-se também por sua arquitetura única. Recebendo mais de 25 mil visitantes diários, a galeria oferece novos empreendimentos como um bar no terraço com música ao vivo e o Galeria Rock Bar, famoso por seu sanduíche de pernil e croquete de carne-seca com geleia de pimenta.

Barco de Fogo

O Barco de Fogo, reconhecido como patrimônio cultural imemorial de Sergipe em 2003, é um dos ícones culturais mais destacados de Estância (SE). Sua origem está ligada a Francisco da Silva Cardoso, conhecido como Chico Surdo, que, apesar de sua limitação auditiva, sonhava em navegar pelos mares. Sem poder realizar seu desejo, Chico expressou sua paixão pelo mar e pelas festividades juninas criando um barco que “voa” com a ajuda de fogos de artifício.



Barco de Fogo // Foto: Ricardo Martins

Esta embarcação, elaborada em madeira e adornada com esmero, desliza ao longo de um cabo de aço, soltando fogos durante seu percurso, encantando todos os espectadores. A Lei nº 7.301/2011 consagrou o dia 11 de junho como homenagem ao seu criador, fortalecendo ainda mais essa tradição. O Barco de Fogo desempenha um papel crucial na transmissão cultural e na identidade local. Além de preservar a memória coletiva, o Barco de Fogo é uma atração turística importante, atraindo visitantes, impulsionando a economia local, criando empregos temporários e oportunidades de renda para os moradores da região.

Lisboa e Madri em 3 horas por trem de alta velocidade

O governo de Portugal anunciou a antecipação da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madri. Com esforços conjuntos de Portugal e Espanha, a conclusão da linha está prevista para 2034. A nova linha será uma forte alternativa ao transporte aéreo, que atualmente conta com cerca de 40 voos diários entre Lisboa e Madri e 20 entre Lisboa e Porto.



Crédito: Divulgação

A ligação de alta velocidade complementará totalmente a rede ferroviária convencional de Portugal e a rede espanhola próxima à fronteira. Trechos entre cidades dentro dos dois países já estão sendo construídos. Até 2027, espera-se que o tempo de percurso direto entre Lisboa e Madri seja reduzido para seis horas e, quando totalmente operacional, para três horas. Atualmente, os trajetos ferroviários mais rápidos entre as duas capitais levam cerca de nove horas e envolvem duas trocas de trem.

Hospedarias festeiras tomam as grandes cidades

Muitos turistas adoram curtir uma boa balada enquanto viajam, e os "party hotels" são cada vez mais comuns, tornando essa combinação perfeita. Grandes resorts all-inclusive no Caribe sempre tiveram seus próprios clubs e boates, assim como os navios de cruzeiro. Em Las Vegas, é comum que os hotéis tenham suas próprias boates, atraindo mais de 40 milhões de visitantes anuais, dos quais quase 60% assistem a shows ou DJs famosos, segundo o escritório de turismo da cidade.

Palácio das Artes: um complexo cultural no centro de Belo Horizonte

Construído em um parque na região central da capital de Minas Gerais, o complexo reúne espaços artísticos e culturais de diversos segmentos. Produções de óperas, peças teatrais, concertos de música clássica e popular, e shows de dança. Tudo em um espaço que também possui salas para exibições de filmes, exposições, lançamentos de livros e outras atividades culturais. Inaugurado em 1971, o Palácio das Artes de Belo Horizonte é hoje o maior complexo cultural de Minas Gerais e um dos mais importantes da América Latina.



Palácio das Artes, em Belo Horizonte // Crédito: Eventim Brasil

Atualmente vinculado à Fundação Clóvis Salgado, a estrutura também abriga outros nomes conhecidos no circuito cultural mineiro. A Grande Galeria Guignard, o Cine Humberto Mauro, a Sala Juvenal Dias, o Teatro João Ceschiatti, o Café do Palácio e a Secretaria do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) estão no mesmo endereço. O projeto original do edifício, então chamado de Teatro Municipal, foi de Oscar Niemeyer. Hoje, o Palácio das Artes ocupa uma área de 18.000 m² no Parque Municipal Américo Renné Gianetti, oferecendo uma programação variada de eventos pagos e gratuitos.

* Hugo Julião é jornalista, radialista e publicitário.