Festival de projeção mapeada acontecerá pela primeira em vez em SE

Sergipe será palco de um festival de videomapping de grande porte, marcando a abertura do Verão Sergipe 2025.

Nos dias 11 e 12 de janeiro, a Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju, vai se transformar em um grande palco para um espetáculo de luz, arte e tecnologia com a realização do Sergipe Mapping, festival gratuito com projeções mapeadas, música, artes visuais, cultura popular e muito mais. O evento abre a programação do Verão Sergipe 2025 e é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com produção da SSA Mapping. O espetáculo ao ar livre combina música e imagem, com apresentações de bandas e artistas locais, além de grupos folclóricos, acompanhados de intervenções visuais.

A programação conta com 18 obras de videomapping que exploram a história e cultura de Sergipe, desde os povos originários Kariri-Xocós até a ativista e historiadora Maria Beatriz Nascimento. O evento também oferece oficina, passeios guiados, feira de economia criativa, performances musicais e apresentações de cultura popular.

Além das projeções, o festival inclui um núcleo de economia criativa, com feira de gastronomia e empreendedorismo para valorizar a produção local. Haverá também uma oficina introdutória de videomapping destinada a artistas sergipanos e passeios guiados pelo centro histórico que vão explorar curiosidades e histórias conectadas ao patrimônio cultural de Aracaju.

“O Sergipe Mapping combina inovação, audiovisual e criatividade, áreas que vêm crescendo em diversos estados, e se alinha às ações do governo no fortalecimento da economia criativa e solidária”, explicou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

O evento propõe uma nova ocupação dos espaços públicos, revitalizando praças e áreas normalmente desocupadas à noite, e criando novas conexões entre arte e público. Com foco na valorização da identidade cultural, o festival destaca as cores, ritmos e memórias sergipanas. A escolha da Praça Fausto Cardoso, inaugurada em 1857 e localizada no centro de Aracaju, reflete sua relevância histórica como cenário de eventos culturais e ponto de encontro da cidade.

“Um dos grandes destaques será o ‘Arrudeio’, um passeio guiado pelos arredores da Praça Fausto Cardoso, mostrando a história de locais importantes como o Cine Palace, a Liga da Procuradoria Geral do Estado, a Ponte do Imperador e o Beco dos Cocos. É uma oportunidade para valorizar o patrimônio histórico e cultural da nossa capital. Já as oficinas são uma forma de capacitar pessoas que desejam aprender mais sobre essa tecnologia. O Sergipe Mapping é também a abertura do nosso Verão Sergipe, trazendo algo inédito e alinhado às tendências mundiais”, afirmou Gustavo Paixão.

Instalações artísticas

A programação traz ainda instalações artísticas como Digital Landscape, do artista visual Homem Gaiola, que utilizará laser mapping nas fachadas do Palácio Fausto Cardoso e do Palácio da Justiça. Para o público infantil, a instalação interativa Acaso Surreal, de Kelly Pires, promete envolver as crianças em experiências visuais lúdicas. Além disso, o SE Mapping terá uma mostra visual que reúne obras de videomapping inéditas de VJs de todo o

Brasil.

O festival também reforça seu compromisso com a inclusão e acessibilidade, oferecendo interpretação em Libras durante as apresentações de encerramento, audiodescrição nos passeios guiados e um espaço reservado para pessoas com deficiência durante as apresentações.

Programação

Sábado, 11 de janeiro

16h – Passeio guiado ‘Arrudeio’, com o historiador Osvaldo Neto | Roteiro: Complexo dos Mercados Centrais à Praça Fausto Cardoso

17h – Dj Gessana + Feira de economia criativa e gastronomia | Praça Fausto Cardoso

18h – Abertura das instalações artísticas Digital Landscape de Homem Gaiola (MG), Acaso Surreal 3 de Kelly Pires (SP) + Festa das Luzes de Joinville (SC) e uma

instalação de led em homenagem a Fausto Cardoso por MartinZ (BA) (BA) | Praça Fausto Cardoso

18h30 – Apresentação de abertura com Orquestra Sanfônica de Aracaju (SE) no palco e projeções na fachada do Palácio Olímpio Campos de Júlia Bezerra (SE) e Sônia

Mellone (SE)

19h – Mostra Visual com obras de videomapping inéditas de VJs de todo Brasil na fachada do Palácio Olímpio Campos

19h30 – Apresentação de Tradição e Tecnologia com Grupo Parafusos (SE) e intervenções visuais de Sarah Ahab (SE) | Praça Fausto Cardoso

20h – Mostra Visual com obras de videomapping inéditas de VJs de todo Brasil na fachada do Palácio Olímpio Campos

20h30 – Apresentação de encerramento com Pedro Lua (SE) com participação de Nanda Aquino (SE) e Lari Lima (SE) e visuais de Sarah Ahab (SE) + Kelly Pires (SP)

22h – Dj Gessana + Feira de economia criativa e gastronomia e instalações artísticas | Praça Fausto Cardoso

23h – Encerramento

Domingo, 12 de janeiro

16h – Passeio guiado com Osvaldo Neto | Roteiro: Complexo dos Mercados Centrais à Praça Fausto Cardoso

17h – Dj Kaska + Feira de economia criativa e gastronomia | Praça Fausto Cardoso

18h – Abertura das instalações artísticas Digital Landscape de Homem Gaiola (MG),

Acaso Surreal 3, de Kelly Pires (SP) + Festa das Luzes de Joinville (SC) e uma instalação de led em homenagem a Fausto Cardoso por MartinZ (BA) | Praça Fausto Cardoso

18h30 – Apresentação de abertura com Barco de Fogo (SE)

18h40 – Mostra Visual com obras de videomapping inéditas de VJs de todo Brasil na fachada do Palácio Olímpio Campos

19h – Apresentação de Tradição e Tecnologia com Grupo Parafusos (SE) com intervenção visual de Layla Bomfim (SE) + Pedido (SE)

19h30 – Mostra Visual com obras de videomapping inéditas de VJs de todo Brasil na fachada do Palácio Olímpio Campos

20h – Apresentação de encerramento com The Baggios (SE) com participação de Anne Carol (SE) e Sandyalê (SE) + visuais de Sara Ahab (SE)

22h – Dj Kaska + Feira de economia criativa e gastronomia e instalações artísticas | Praça Fausto Cardoso

23h – Encerramento

Foto: Divulgação/Funcap