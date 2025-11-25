Festival do Caranguejo 2025 oferece atrações musicais durante todo o evento

Entre os dias 4 e 7 de dezembro, o Festival do Caranguejo vai movimentar toda a cadeia produtiva do setor turístico de Aracaju no estacionamento da Praia da Cinelândia, na Orla da Atalaia. O evento é promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE) e com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE). Além da experiência gastronômica, o evento vai contar com programação musical todos os dias.

A iniciativa, que integra o calendário oficial de eventos da capital, reúne uma ampla rede de profissionais e estabelecimentos ligados ao universo gastronômico e turístico. Participam chefs, cozinheiros experientes e novos talentos da área, como estudantes de gastronomia. Também estão envolvidos diversos serviços associados ao segmento, formando um ecossistema colaborativo que fortalece a cultura local, estimula a economia e enriquece a experiência dos visitantes.

Ao todo serão 15 restaurantes presentes no festival: Seo Inácio, Maria Farinha, Salt, Rota79, Parati, Ivora, Cordel, Varanda dos Lagos, Pastel Sol, Gaúcho B, Pizzaria Mama, Festa Fácil, La Vista, Sato e Tasca Burger. O evento vai contar ainda com espaço Kids para ambientação e melhor acomodação de crianças no local, bem como a presença de uma feirinha de artesanato.

O secretário de Turismo de Aracaju Fábio Andrade vê o evento como uma oportunidade de apresentar Aracaju no principal cartão postal da cidade. “O caranguejo é um elemento regional que traduz o que é o turismo em Aracaju, representando o clima ameno e a experiência que é desfrutar dessa iguaria no sossego das nossas praias. Fortalecendo esse símbolo, a gente consegue impulsionar o setor de bares e restaurantes, mostrando o que temos de melhor”, disse o secretário.

A entrada é gratuita e para facilitar o acesso dos visitantes. Os portões estarão abertos todos os dias a partir das 17h. Onde o público vai curtir shows com autêntico forró pé de serra, além de apresentações de quadrilhas e casais de dançarinos. Os visitantes vão poder aproveitar os sabores da culinária sergipana ao som de artistas como Pedro Lua, Amorosa, Núbia Faro, Rebecca Melo e muito mais, confira abaixo a programação com os horários:

Quinta-feira (04/12)

18h15 – 19h Robertinho dos Oito Baixos + casal de dançarinos

19h – 20h30 Quadrilhas do SESC

20h30 – 21h Robertinho dos Oito Baixos + casal de mandarins

21h – 22h30 Sandyalê

Sexta-feira (05/12)

18h15 – 19h Rebecca Melo + casal de dançarinos

19h – 20h30 Núbia Faro

20h30 – 21h Rebecca Melo + casal de dançarinos

21h – 22h30 Raquel Diniz

Sábado (06/12)

18h15 – 19h Rebecca Melo + casal de dançarinos

19h VINTAPE

20h30 – 21h Rebecca Melo + casal de dançarinos

21h – 22h30 Os Faranis

Domingo (07/12)

18h15 – 19h Robertinho dos Oito Baixos + casal de dançarinos

19h Pedro Lua

20h30 – 21h Robertinho dos Oito Baixão + casal de dançarinos

21h – 22h30 Amorosa

