Festival do Caranguejo: aracajuanos e turistas celebram a cultura

A Passarela do Caranguejo, na Orla da Atalaia, está sendo palco de um dos eventos gastronômicos mais consolidados do estado, o Festival do Caranguejo. A iniciativa da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), com execução da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Sergipe (Abrasel/SE), atrai aracajuanos e turistas de todos os cantos do Brasil, que passam a ter a oportunidade de desfrutar de diversos pratos, tendo como base o crustáceo. O evento teve início nesta quinta-feira, 28, e segue até o dia 1º de dezembro.

Em mais uma edição do Festival do Caranguejo, reunindo o que há de melhor na culinária sergipana, os visitantes estão tendo a oportunidade de participar de uma verdadeira experiência gastronômica acessível a todos, apreciando pratos exclusivos preparados por 15 restaurantes locais. Todas as opções ao valor de R$ 30,00 são feitas à base de caranguejo, alimento que é patrimônio cultural de Sergipe.

O gestor da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), Jorge Fraga, destacou a importância do evento para a cidade. “O Festival do Caranguejo é um evento que exalta nossa rica cultura gastronômica, nossos artistas locais e é um atrativo para os turistas que estão em nossa cidade. Quero destacar o papel da Prefeitura de Aracaju no fomento do turismo, com parcerias exitosas como esta com a Abrasel, com o segmento de bares e restaurantes oferecendo o melhor dos pratos à base do nosso tradicional caranguejo”, afirmou.

O presidente da Abrasel/SE, Bruno Dórea, destacou a riqueza do evento como um todo. “O sergipano ama comer caranguejo, então esse é muito mais do que um festival gastronômico, é um evento que trabalha a criatividade nos restaurantes para poderem construir um prato, que incentiva o coleguismo entre os empresários, desenvolve a cultura através dos grupos folclóricos que vão se apresentar, com as músicas de qualidade. Aracaju não podia deixar de ter esse evento na Passarela do Caranguejo. Com certeza, os turistas também vão amar. Vale aqui o agradecimento do apoio da Prefeitura de Aracaju e da Secretaria Municipal de Turismo para a manutenção desse evento no decorrer dos anos”, declarou.

Celebrando a cultura do caranguejo

Nesta primeira noite do Festival, o público compareceu ao espaço em frente à Passarela do Caranguejo, onde está instalado o corredor gastronômico com a participação dos 15 estabelecimentos locais. Tanto o público, quanto os comerciantes, destacaram a relevância deste festival.

Foi o caso do servidor público Arthur Pereira dos Reis Barbosa, de 32 anos, que esteve pela primeira vez para conhecer. “A cidade tem a necessidade de atrair, cada vez mais, vários turistas. E o caranguejo, como a gente sabe, é uma coisa só nossa. Quando a gente viaja para outros locais sente falta do caranguejo. E não tem local melhor do que Aracaju e esse festival para que a gente divulgue ainda mais esse prato tão típico e delicioso”, disse.

A esposa de Arthur, a psicóloga Lidiane Rosa Dias de Andrade Farias, de 34 anos, também aproveitou para experimentar um dos pratos que estavam sendo expostos no festival. “É super importante valorizar a cultura de Sergipe, comer um bom caranguejo, valorizar as questões da alimentação, regionalidade, a diversidade da nossa cultura, e aqui a gente pode conhecer tudo isso”, declarou.

Do outro lado do balcão, a comerciante Rosinéa Oliveira, que está vendendo alguns produtos no Festival, disse estar participando do evento pela segunda vez. “Esse festival representa muito para a gente, pois aumenta as nossas vendas, dá visibilidade para a nossa marca, além de celebrar esse produto maravilhoso que é o caranguejo. Todo mundo sai ganhando, tanto a cidade, quanto os turistas e os nossos clientes. Ano passado a gente teve uma ótima experiência e esperamos que neste ano seja ainda melhor”, afirmou.

Quem também está lá pela segunda vez é o comerciante Matheus Gonçalves Souza. “O Festival traz ao público uma variedade de pratos culturais, com opções que muitas pessoas nem conhecem. Aqui nós temos esse diferencial de, mesmo sendo uma churrascaria, vamos reinventar pratos para mostrar ao público a nossa cultura. É uma oportunidade também de aumentarmos o faturamento. Todos esses incentivos fazem com que as empresas tenham um lucro a mais nessa época”, disse.

Ao longo de toda a noite, o Festival do Caranguejo contou com apresentações culturais e musicais, como o grupo folclórico Samba Pareia da Mussuca, grupo folclórico Guerreiro da Vitória Mocidade, Nick Mathos, É Diferente e a cantora Maysa Reis.

Programação

Dia 29 – Sexta-feira

17h – Abertura do evento

17h30 – Grupo Folclórico Cacumbi do Mestre Deca

18h30 – Os Faranis

20h – Balança Eu

21h30 – On The Rox

Dia 30 – Sábado

17h – Abertura do evento

17h30 – Grupo Folclórico Bacamarteiros do Povoado Pinga Fogo

18h30 – Sol Kids

20h- Silvio Rocha

22h – Jeanny e Dedé

Dia 1º – Domingo

16h – Abertura do evento

16h30 – Grupo Folclórico Dança de São Gonçalo do Amarante

17h30 – Grupo Folclórico Parafusos

18h30 – Babado Novo

20h30 – Mestrinho

Foto ascom Setur