Festival gastronômico “Brasil Sabor” será realizado no Parque da Sementeira

De 22 a 25 de maio, o Parque Governador Augusto Franco sedia o “Brasil Sabor”, maior evento gastronômico do Brasil. Com organização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel-SE), ao longo dos quatro dias, as atividades serão iniciadas às 16h e encerradas 21h30.

Graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), todos os dias serão realizadas apresentações artísticas e culturais, em uma edição especial do projeto “Descubra Aracaju”.

Ao todo, 20 restaurantes participarão da feira. Cada um deles aceitou a missão de produzir um prato exclusivo que valoriza ingredientes e técnicas locais, uma celebração à culinária e cultura de Aracaju. Os preços das iguarias foram fixados em R$ 30.

“Trata-se de um evento que incentiva o nosso turismo e valoriza a culinária local. Ter a feira “Brasil Sabor” em Aracaju é muito bom. Durante quatro dias todos poderão conhecer aquilo que temos de melhor. Estamos confiantes no sucesso da iniciativa e faremos o possível para isso”, disse o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

O presidente da Abrasel-SE, Bruno Dórea, assegura que o evento encantará a todos. “O ‘Brasil Sabor’ é o glamour da gastronomia, é quando os restaurantes se empenham para produzir pratos que façam diferença em seus cardápios e encantem os clientes. Tudo será realizado em um espaço com atrações para toda a família, incluindo boa música e brinquedos infantis”, garantiu.

Confira a programação artístico-cultural completa:

Quinta-feira (22/05)

17h – Quadrilha Século XX

19h – Sena

Sexta-feira (23/05)

18h – Quadrilha Século XX

19h – Raquel Diniz

Sábado (24/05)

17h – Zabumbadores de Vovó Lourdes

18h – Alícia Lima

19h40 – Élio Lima

Domingo (25/05)

17h – Fábio Lima

19h – On The Rox

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.