Festival Gol do Brasil movimenta o bairro Santos Dumont em Aracaju

Na manhã deste sábado, 27, o bairro Santos Dumont, em Aracaju, foi palco de mais uma edição do Festival Gol do Brasil. O evento aconteceu na Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia e contou com a presença de crianças participantes do projeto, familiares e moradores da comunidade.

A ação é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e o Governo do Estado de Sergipe. Durante a programação, foram entregues uniformes personalizados a alunos e professores, marcando a nova identidade visual do projeto, além de equipamentos esportivos que serão utilizados nas aulas.

“Através do esporte, especialmente do futebol, promovemos inclusão social. Esse é o nosso maior objetivo enquanto representantes da modalidade em Sergipe”, destacou Miltinho Dantas, presidente da FSF, que agradeceu ao presidente da CBF, Samir Xaud, pela continuidade da parceria em prol do estado.

O Projeto Gol do Brasil faz parte do Programa de Legado da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e reafirma o compromisso da CBF e da FIFA com o uso do futebol como ferramenta de transformação social. Com foco em acessibilidade, inclusão e cidadania, o projeto beneficia crianças e adolescentes em todo o país.

Desde 2022, o Gol do Brasil é desenvolvido em Aracaju por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, com metodologia baseada no treinamento de futebol de campo. A equipe pedagógica conta com quatro instrutores capacitados pela CBF, que conduzem aulas com temáticas voltadas à ética, convivência cidadã e combate à discriminação.

“É uma grande satisfação para nós, da CBF, estarmos aqui em Sergipe renovando uma parceria que já transformou a vida de mais de 120 crianças”, afirmou Felipe Dambroz, coordenador de Desenvolvimento e Projetos da CBF.

Também estiveram presentes no evento a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, e a assessora especial da FSF, Rita Dantas. Após a solenidade, os alunos participaram de atividades no campo, encerrando o festival com prática esportiva e integração.

Ascom FSF