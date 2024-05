Festival Internacional de Cinema de Itabaiana: Uma Celebração da Sétima Arte

Entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 2024, a cidade de Itabaiana, em Sergipe, foi palco de um dos eventos mais aguardados do mundo cinematográfico: o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana.

Em sua terceira edição, o festival não apenas consolidou sua posição como um dos principais eventos culturais da região, mas também atraiu a atenção mundial, com um recorde impressionante de 1454 filmes inscritos, provenientes de 58 países. O sucesso do festival não se limitou apenas à quantidade de inscrições, mas também à diversidade e qualidade das produções apresentadas.

As produções brasileiras totalizaram 958 filmes inscritos, fato que demonstra o crescente interesse e talento dos cineastas nacionais. Além disso, a recepção de 398 filmes internacionais, 55 vídeoclipes e 43 obras de cineastas sergipanos evidencia a abrangência e o alcance do evento.

Para o organizador do evento, Andrei Ferreira, o Festival foi uma experiência verdadeiramente única e memorável. O único do interior de Sergipe e o único realizado no estado este ano, que carregou consigo um significado especial, não apenas para a comunidade cinematográfica local, mas também para todos os amantes do cinema na região. “O festival foi um momento de celebração da arte, da criatividade e da diversidade cultural representada pelos filmes exibidos. Uma oportunidade para reconhecer e homenagear os talentosos cineastas, tanto locais quanto internacionais, que compartilharam suas histórias e visões através das telas”, destacou.

Segundo ele, a longo do festival, fomos levados a mundos distintos, imersos em narrativas cativantes, provocativas e inspiradoras. Desde os dramas emocionantes até os documentários informativos, cada filme trouxe consigo uma perspectiva única sobre a vida, a sociedade e o mundo ao nosso redor. “Mais do que tudo, o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana foi um testemunho do poder unificador do cinema, capaz de transcender fronteiras geográficas e culturais para nos conectar através das emoções e da imaginação compartilhada. Foi uma celebração da criatividade humana e do poder transformador da arte cinematográfica. Que este festival continue a florescer e inspirar futuras gerações de cineastas e cinéfilos em Sergipe e além”, deseja Andrei.

Uma das novidades deste ano foi a inclusão de sessões de cinema de rua, ampliando o acesso ao público. O cinema de rua ocorreu em dois bairros itabaianenses – Riacho Doce e Torre, ampliando o acesso do público às obras cinematográficas e enriquecendo ainda mais a experiência cultural oferecida pelo festival. Além das sessões realizadas no Shopping Peixoto, o festival levou o cinema para as ruas, aproximando a arte do público e democratizando o acesso à cultura.

Uma das características mais aguardadas do Festival Internacional de Cinema de Itabaiana é a competição pelo Troféu Carneiro de Ouro. Os filmes selecionados concorrem a este prêmio cobiçado, que reconhece a excelência cinematográfica em diversas categorias. Além do troféu, os vencedores também receberam um prêmio em serviços de pós-produção de imagem no valor de 8 mil reais, proporcionando um estímulo adicional aos talentosos cineastas participantes.

O diretor do filme “Imã de Geladeira’, vencedor na categoria direção de arte, Sidjonathas Araújo, ficou muito feliz com a premiação, “é trabalhoso fazer cinema e principalmente em Sergipe, um lugar onde infelizmente não temos um mercado audiovisual consolidado, onde ainda é árduo fazer arte no geral, então quando a gente recebe um prêmio fica feliz com o reconhecimento e entende que está fazendo sentido e que estamos tocando as pessoas”.

O filme ‘Imã de Geladeira’, começou a ser esboçado em 2019, gravado em 2021 e lançado em 2022. “Estreamos em Tiradentes (MG), passamos pelo Festival de Vitória (ES), no Festival de Cinema de Gramado, onde ganhamos menção honrosa o júri”, conta o diretor.

Ele também chamou a atenção para o festival ter acontecido no interior sergipano. “Ter um festival internacional como o de Itabaiana, é muito importante principalmente por ter ocorrido no interior do Estado, a gente que trabalha com cinema tem dificuldade de chegar até o público, principalmente do interior, seja por falta de salas e eventos de cinema, então quando a gente vê nascer mais um festival nessa proporção, internacional, chegando à terceira edição, ficamos muito feliz”, destaca Sid.

O Festival Internacional de Cinema de Itabaiana não apenas celebrou a diversidade e o talento cinematográfico, mas também promoveu o intercâmbio cultural e fortaleceu a indústria cinematográfica nacional e internacional. Com sua terceira edição marcada por recordes de participação e qualidade artística, o festival reafirma seu papel como um importante centro de promoção e reconhecimento do cinema em Sergipe e além.

Conheça os vencedores:

MELHOR FILME SERGIPANO: ENTRETEMPOS, ENTREMEIOS…

MELHOR FILME BRASILEIRO: LAPSO

MELHOR FILME INTERNACIONAL: LA ASISTENT

MELHOR FILME – JÚRI POPULAR: CADÊ O MAMULENGO QUE TAVA AQUI?

MELHOR VIDEOCLIPE: SIMULAKRUM

MELHOR DIREÇÃO: MBORAIRAIPÉ

MELHOR ATRIZ: EXPRESSO PARADOR

MELHOR ATOR: SAMUEL FOI TRABALHAR

MELHOR ROTEIRO: CADÊ O MAMULENGO QUE TAVA AQUI?

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA: DE TUDO UM POUCO SABIA COSTURAR

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE: IMÃ DE GELADEIRA/CARCINIZAÇÃO

MELHOR TRILHA SONORA: CARCINIZAÇÃO

MELHOR SOM: MBORAIRAIPÉ

MELHOR EDIÇÃO: O FIM DA IMAGEM

